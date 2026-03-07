Oana Țoiu: Numărul cetățenilor care s-au întors în România din Orientul Mijlociu a depășit 1.000 de persoane

Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a anunţat vineri seară că numărul de cetățeni care s-au întors în România din Orientul Mijlociu a depășit borna de 1.000 de persoane.

„Zborul de evacuare din Muscat a ajuns astăzi cu bine pe Otopeni cu 127 de cetățeni români la bord și a fost primul zbor organizat de România prin Mecanismul European de Protecție Civilă. A fost astfel asigurat accesul gratuit la repatriere atât cetățenilor români, cât și celor europeni care au venit cu acest zbor, așa cum și noi în colaborare cu alte țări europene am evacuat cetățeni români vulnerabili sau cazuri medicale. Cu acest zbor, numărul de cetățeni care s-au întors în România din Orientul Mijlociu a depășit borna de 1.000 de persoane“, a spus Oana Țoiu într-o postare pe Facebook.

Ea a precizat că mai sunt cetățeni români minori și adulți care așteaptă să revină în siguranță acasă și în continuare se depun eforturi, fiind activate, în țările unde situația de securitate a permis, planuri de transfer terestru spre țări cu spațiul aerian deschis, repatrieri asistate prin sprijin consular.

Urmează pregătirea următorului zbor de evacuare pentru cazuri vulnerabile

Ministra de Externe a menționat că urmează pregătirea următorului zbor de evacuare pentru cazuri vulnerabile în situații de risc.

În acest context, Oana Țoiu a subliniat că zborurile de evacuare reprezintă o excepție și pot acoperi doar o mică parte din totalul cazurilor din spațiul respectiv, astfel că cetățenii români aflați în zona de conflict care au opțiuni pentru zboruri comerciale ar trebui să nu renunțe la acestea pentru a aștepta să plece cu zboruri de evacuare.

„Întoarcerea acasă se face prin planuri individuale, prin rutele comerciale cu zboruri asistate de noi și pentru puține cazuri cu grad de risc și acces limitat la alte soluții prin zboruri de evacuare, în măsura capacității aeronavelor și a planificării din timp în baza cazurilor semnalate formal cu cereri în acele țări“, a arătat Țoiu.

Șefa diplomației române a mulțumit pentru efortul susținut pe care l-au făcut în ultimele zile, 24 de ore din 24, membrilor celulei de criză MAE, misiunilor României din țările afectate de bombardamente, echipajelor liniilor aeriene care au ales să zboare în regiune în condiții de pericol și agențiilor de turism care au gestionat zborurile charter de repatriere asistată, din bugete private.