Proprietarii nu mai pot plăti online facturile la întreținere. Aplicația E-bloc.ro, blocată de BNR

Craiovenii nu mai pot să-și plătească întreținerea online. Este vorba de asociațiile de proprietari care folosesc aplicația e-bloc prin care locatarii puteau plăti online facturile la întreținere. Aceasta nu mai funcțiunează pentru că BNR spune că firma care operează aplicația nu este în legalitate.

Decizia vine după ce firma care opera aplicația e-bloc a cerut de la BNR o excepție pentru că funcționează fără autorizație specifică. Din această cauză, BNR a cerut suspendarea posibilității efectuării plăților prin platforma e-bloc. Totodată, banca a cerut firmei care operează aplicația e-bloc să devina intermediar autorizat de plată pentru că operează sume mari de bani. Sau, o a doua variantă pentru a intra în leglitate să se asocieze cu un furnizor de plăți deja autorizat. Ca alternativă, proprietarii pot plăti numerar la caserie sau prin transfer bancar direct din contul asociației.

De ce aplicația E-bloc.ro nu merge?

Pentru a evita problemele, reprezentanții aplicației, care este folosită de peste 20.000 de asociații de proprietari din întreaga țară au făcut următorul anunț:

“Vă informăm că, începând cu seara datei de 20.01.2026, funcționalitatea

care permite efectuarea plăţilor cheltuielilor de întreţinere de către

proprietari prin platforma E-BLOC.RO şi mediile intergate, a fost

suspendată temporar.Această măsură este luată ca urmare a notificării transmise de

XiSoft Servicii SRL către Banca Naţională a României privind încadrarea

serviciilor de plată în regimul de excludere prevăzut de legislaţia

aplicată. În urma analizei, Banca Naţională a României a comunicat în

data de 20.01.2026 opinia conform căreia excluderea respectivă nu poate

fi aplicată în acest caz şi a solicitat suspendarea de îndată a

prestării serviciilor de plată.XiSoft se conformează integral solicitării autorităţii.Dorim să vă asigurăm că toate tranzacţiile iniţiate de proprietari şi

executate până la momentul suspendării vor fi procesate şi finalizate

integral, fără a fi afectate.Având în vedere toate acestea, vă solicităm:să utilizaţi sumele disponibile în portofelul Asociaţiei în cel mai scurt timp posibil să efectuaţi cu prioritate retragerea fondurilor în contul IBAN al Asociaţiei, prin funcţionalitatea dedicată din platformă în situaţiile în care retragerea fondurilor nu este posibilă (Asociaţia nu dispune de un cont bancar), să utilizaţi sumele

disponibile prin efectuarea plăţilor de facturi eligibile XiSoft lucrează activ la implementarea unei soluţii alternative,fiind deja în discuţii cu parteneri bancari, soluţie care să permită în continuare facilitarea accesului la servicii de plată, într-un cadru conform cerinţelor legale şi de reglementare actuale. Durata de implementare poate varia, în funcţie de complexitatea integrărilor şi de procesele de aprobare, de la câteva săptămânipână la câteva luni.Vom reveni cu informaţii concrete şi detalii operaţionale de îndată ce soluţia va fi definită şi validată”.

Suspendarea obligă asociațiile să se reorganizeze rapid. Operatorul platformei le recomandă să utilizeze cât mai curând fondurile existente în portofelul asociației și să le retragă, cu prioritate, în contul bancar IBAN, folosind funcționalitatea disponibilă în platformă.