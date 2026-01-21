Proprietarii nu mai pot plăti online facturile la întreținere. Aplicația E-bloc.ro, blocată de BNR

Craiovenii nu mai pot să-și plătească întreținerea online. Este vorba de asociațiile de proprietari care folosesc aplicația e-bloc prin care locatarii puteau plăti online facturile la întreținere. Aceasta nu mai funcțiunează pentru că BNR spune că firma care operează aplicația nu este în legalitate.
Decizia vine după ce firma care opera aplicația e-bloc a cerut de la BNR o excepție pentru că funcționează fără autorizație specifică. Din această cauză, BNR a cerut suspendarea posibilității efectuării plăților prin platforma e-bloc. Totodată, banca a cerut firmei care operează aplicația e-bloc să devina intermediar autorizat de plată pentru că operează sume mari de bani. Sau, o a doua variantă pentru a intra în leglitate să se asocieze cu un furnizor de plăți deja autorizat. Ca alternativă, proprietarii pot plăti numerar la caserie sau prin transfer bancar direct din contul asociației.
De ce aplicația E-bloc.ro nu merge?
Pentru a evita problemele, reprezentanții aplicației, care este folosită de peste 20.000 de asociații de proprietari din întreaga țară au făcut următorul anunț:
Suspendarea obligă asociațiile să se reorganizeze rapid. Operatorul platformei le recomandă să utilizeze cât mai curând fondurile existente în portofelul asociației și să le retragă, cu prioritate, în contul bancar IBAN, folosind funcționalitatea disponibilă în platformă.