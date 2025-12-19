Bugetarii nu vor avea punte între Revelion și Bobotează

Premierul Ilie Bolojan a anunțat, în cadrul unui interviu, că anul acesta nu se va face punte în ziua de 5 ianuarie între liberele de la stat de Revelion și cele de Bobotează.

Angajații la stat se întorc la muncă pentru o zi, pentru ca apoi să aibă iar liber marți și miercuri. După cum arată calendarul cu zile libere naționale în 2026, este singurul moment din an în care se punea problema unei punți bugetare, celelalte libere legale fiind fie lipite de weekend, fie chiar la sfârșit de săptămână. Anul 2026 va avea 16 zile libere legale pentru angajații din România, cu una mai puțin decât în 2025, din cauză că pe 1 iunie se suprapun Rusaliile și Ziua Copilului. potrivit ziare.com.

Zile libere legale în 2026:

1 ianuarie – Anul Nou

Un proiect de lege aflat în dezbatere prevede introducerea unei noi zile libere pentru părinți, în prima zi de școală, pentru a-i putea însoți pe copii la deschiderea anului școlar. Senatul a adoptat tacit proiectul și va merge la Camera Deputaților, for decizional în acest caz.