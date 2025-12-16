Un adolescent a înjunghiat mortal un elev de 10 ani la o școală din Rusia, apoi și-a făcut selfie cu cadavrul

Un adolescent de 15 ani a fost arestat marți, în Rusia, după ce a înjunghiat mortal un elev de 10 ani și a rănit un agent de pază cu un cuțit. Atacul a avut loc într-o școală din Odintsovo, la câțiva kilometri vest de Moscova.

Atacul a avut loc în Gorki-2, un sat la vest de Moscova, în districtul Odințovo, la ora 09.00 ora locală (06:00 GMT).

Adolescentul, Timothy K., a fost reținut, iar „motivul crimei este în curs de determinare”, a declarat principalul organism de anchetă al Rusiei, Comitetul de Anchetă.

Imaginile de pe camera corporală a atacatorului au devenit virale pe rețelele de socializare. Videoclipul arată întâi cum agresorul a întrebat o profesoară despre naționalitatea ei; la scurt timp după aceea, când l-a observat pe agentul de securitate, Dmitri Pavlov, în vârstă de 32 de ani, apropiindu-se de el, i-a spus: „Dima, pleacă dracului de aici”.

Și-a făcut selfie cu victima

Când agentul de securitate nu s-a oprit, l-a pulverizat cu spray cu piper și apoi l-a înjunghiat în spate. Înregistrarea arată că adolescentul de 15 ani, care purta mască și cască, a început să urmărească un băiat de 10 ani și l-a ucis în interiorul clădirii. Se pare că și-a făcut un selfie cu corpul copilului.

Videoclipul a surprins copii și profesori baricadându-se în sălile de clasă pentru a se proteja de atac.

În urma atacului, ofițeri SWAT înarmați au atacat școala, potrivit publicației The Sun. Adolescentul purta și un tricou cu inscripția „No Lives Matter” (Nicio viață contează), potrivit publicației. Sloganul este promovat de un grup nihilist de extremă dreapta care susține terorismul, violența și dispariția umanității.

Deși atacurile armate din Rusia au fost o raritate, acestea au devenit mai frecvente în ultimii ani. În septembrie 2024, trei adolescenți și o profesoară au fost răniți de un elev care i-a atacat cu un ciocan într-o școală din Cheliabinsk, în Ural.

O fată de 14 ani a deschis focul într-o școală din orașul Briansk, în sud-vestul țării, în decembrie 2023, ucigând o colegă de clasă înainte de a se sinucide.

