Cântecul „All I Want for Christmas Is You“ a stabilit un nou record

Cântăreața americană Mariah Carey a stabilit în mod oficial un nou record de „domnie“ în fruntea topului Billboard Hot 100, după ce cântecul ei „All I Want for Christmas Is You“ a petrecut 20 de săptămâni pe prima poziție în acest clasament al single-urilor, informează luni revista Variety.



Acest cântec, devenit de-a lungul anilor un imn peren al sărbătorilor de iarnă și revenit în fruntea clasamentului săptămâna trecută, a ocupat de acum prima poziție timp de 20 de săptămâni neconsecutive, depășind recordul deținut anterior de single-ul „Old Town Road“, interpretat de Lil Nas X și Billy Ray Cyrus, și de piesa „A Bar Song (Tipsy)“, lansată de Shaboozey, care au petrecut câte 19 săptămâni pe locul 1 în Billboard Hot 100.

Totodată, „All I Want for Christmas Is You“ se află în a 77-a săptămână a sa în clasamentul Hot 100, egalând performanța piesei „Levitating“, lansată de Dua Lipa, în calitate de cea mai longevivă melodie a unei artiste feminine.

Al doilea record al lui Mariah Carey legat de primul loc din topul Hot 100

Este pentru a doua oară când Mariah Carey a doborât un record legat de primul loc din topul Hot 100, după ce duetul său din 1995 cu Boyz II Men, „One Sweet Day“, a stat 16 săptămâni în fruntea clasamentului și a deținut acel record timp de 23 de ani.



În restul clasamentului Billboard, opt cântece din top 10 sunt colinde de Crăciun, cu „Rockin’ Around the Christmas Tree“, interpretată de Brenda Lee, pe locul al doilea, urmată de piesa „Last Christmas“ a grupului Wham!, „Jingle Bell Rock“ a lui Bobby Helms și „Santa Tell Me“ a Arianei Grande. Singurele melodii seculare din top 10 sunt „Golden“, de Huntrx, pe locul al șaselea, chiar înaintea piesei „The Fate of Ophelia“ a cântăreței Taylor Swift, care ocupă locul al șaptelea.



Cel mai recent album al cântăreței Taylor Swift, „The Life of a Showgirl“, se află pentru a noua săptămână consecutivă pe locul 1 în Billboard 200, ținând piept cu brio concurenței reprezentate de valul de albume de sărbători care au invadat partea superioară a clasamentului. Cinci materiale discografice din top 10 sunt albume de Crăciun, printre care „Christmas“ (Michael Bublé – locul 4), „Ultimate Christmas“ (Bing Crosby – locul 5), „The Christmas Song“ (Nat King Cole – locul 6), „A Charlie Brown Christmas“ (Vince Guaraldi Trio – locul 8) și „A Christmas Gift for You From Phil Spector“ (locul 9).

Citește și: Fostul ministru al Transporturilor Alexandru-Răzvan Cuc, anchetat pentru corupție în dosarul unei mite de 1,3 milioane de lei