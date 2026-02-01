Liderul suprem al Iranului avertizează: orice atac american ar declanșa un „război regional”

Liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, a avertizat duminică că orice atac militar american ar declanșa un „război regional” în Orientul Mijlociu. Declarațiile vin după ce președintele Donald Trump a amenințat că va interveni militar ca răspuns la reprimarea sângeroasă a protestelor la nivel național din Iran.

Khamenei, în vârstă de 86 de ani, a declarat că Iranul nu va fi inițiatorul unui conflict, dar va răspunde cu forță dacă SUA atacă sau hărțuiesc țara. „Americanii trebuie să fie conștienți că, dacă vor purta un război de data aceasta, va fi un război regional”, a spus liderul suprem, subliniind că țara sa nu plănuiește să atace alte state.

Comentariile vin în contextul în care portavionul USS Abraham Lincoln și navele de război asociate se află în Marea Arabiei, iar Iranul planificase exerciții militare în Strâmtoarea Hormuz.

Represiunea protestelor și tensiunile interne

Khamenei a catalogat protestele recente drept „o lovitură de stat”, după ce zeci de mii de persoane au fost reținute în timpul manifestațiilor împotriva guvernului. Potrivit Agenției pentru Activiștii pentru Drepturile Omului, peste 49.500 de persoane au fost arestate, iar violențele au ucis cel puțin 6.713 manifestanți.

Parlamentul iranian și tensiunea cu UE

Președintele Parlamentului iranian, Mohammad Bagher Qalibaf, a declarat că toate armatele Uniunii Europene sunt considerate acum grupuri teroriste, după ce UE a desemnat Garda Revoluționară a Iranului ca organizație teroristă.

Legislatorii au scandat lozinci antiamericane și antiisraeliene, iar Qalibaf a subliniat rolul Gărzii în protejarea securității interne și a intereselor economice ale Iranului.

Răspunsul SUA

Președintele Trump a declarat că Iranul „vorbește serios” și a trasat două linii roșii pentru orice acțiune militară: uciderea protestatarilor pașnici și execuțiile în masă ale celor reținuți. Trump a menționat, de asemenea, că Iranul trebuie să negocieze un acord pentru a preveni dezvoltarea armelor nucleare, potrivit AP News.

