A murit Khaleda Zia, prima femeie prim-ministru din Bangladesh

Figură emblematică a opoziției și simbol al luptei pentru democrație, Khaleda Zia s-a stins la 80 de ani, după o boală îndelungată.

Khaleda Zia, prima femeie care a ocupat funcția de prim-ministru al Bangladeshului și una dintre cele mai influente figuri politice ale țării, a murit la vârsta de 80 de ani, după o perioadă îndelungată de suferință. Decesul a fost anunțat marți dimineață de Partidul Naționalist din Bangladesh (BNP), formațiunea pe care a condus-o timp de decenii.

„Liderul nostru preferat nu mai este printre noi. Ne-a părăsit la ora 6 dimineața”, a transmis BNP într-un mesaj publicat pe Facebook. Khaleda Zia era internată la Spitalul Evercare din Dhaka, unde medicii descriseseră starea sa drept „extrem de critică”. Ea se afla sub aparate de respirație artificială, însă vârsta înaintată și multiplele afecțiuni – printre care boli de inimă, insuficiență renală și pneumonie – au limitat opțiunile de tratament.

Moartea sa a provocat reacții imediate în capitală, unde mulțimi de susținători s-au adunat în fața spitalului, forțele de ordine fiind mobilizate pentru a menține ordinea.

Una dintre cele mai puternice voci politice din Bangladesh

Khaleda Zia a intrat în viața publică inițial ca soție a președintelui Ziaur Rahman, asasinat în 1981 în urma unei lovituri de stat militare. După moartea acestuia, ea a preluat conducerea BNP și a devenit una dintre cele mai puternice voci politice din Bangladesh, într-un peisaj dominat până atunci de bărbați. În 1991, Zia a făcut istorie, devenind prima femeie prim-ministru, după ce a condus partidul său la victorie în primele alegeri democratice din ultimele două decenii.

Primul său mandat a fost apreciat pentru reformele din educație și pentru promovarea dezvoltării sociale a femeilor, precum și pentru restabilirea democrației parlamentare prin modificări constituționale adoptate cu sprijin bipartizan. Mandatele ulterioare au fost însă marcate de controverse, acuzații de corupție și confruntări politice dure, potrivit BBC.

Viața politică a Bangladeshului a fost definită timp de zeci de ani de rivalitatea acerbă dintre Khaleda Zia și Sheikh Hasina, lidera Ligii Awami, cele două alternând la putere și în opoziție. În ultimii 16 ani, sub guvernarea lui Hasina, Zia a devenit principalul simbol al rezistenței față de ceea ce mulți critici au descris drept o guvernare tot mai autoritară.

Reacții de omagiu

Condamnată pentru corupție și încarcerată, Zia a negat constant acuzațiile, susținând că acestea au fost motivate politic. A fost eliberată anul trecut, după proteste antiguvernamentale de amploare care au dus la înlăturarea lui Hasina și la exilul acesteia.

Deși grav bolnavă, BNP anunțase anterior că Zia intenționa să participe la alegerile generale programate în februarie. Partidul mizează acum pe o revenire la putere, iar fiul său, Tarique Rahman, este văzut drept posibil viitor lider al țării.

Moartea lui Khaleda Zia a generat reacții de omagiu atât pe plan intern, cât și internațional. Liderul interimar Muhammad Yunus a descris-o drept un „simbol al mișcării democratice”, în timp ce premierul Indiei, Narendra Modi, s-a declarat „profund întristat”, apreciind contribuțiile sale la dezvoltarea Bangladeshului și la relațiile bilaterale.

Chiar și în ultimii ani, când sănătatea a ținut-o departe de viața publică, Khaleda Zia a rămas o figură emblematică pentru opoziție și pentru lupta pentru democrație în Bangladesh.

