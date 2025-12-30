(VIDEO) Trump: Faza a doua a armistițiului din Gaza trebuie să înceapă „foarte repede”

Președintele SUA, Donald Trump, avertizează Hamas cu „un iad de plătit” dacă nu se dezarmează și amenință Iranul cu noi atacuri în cazul reluării programului nuclear.

Donald Trump a declarat că speră ca faza a doua a planului de pace pentru Gaza să înceapă „foarte repede”, subliniind că dezarmarea Hamas este o condiție esențială pentru continuarea procesului. Declarațiile au fost făcute luni, în Florida, în timpul unei întâlniri cu premierul israelian Benjamin Netanyahu.

Într-o conferință de presă comună, Trump a afirmat că Israelul „a respectat planul 100%”, în pofida operațiunilor militare desfășurate în Fâșia Gaza după intrarea în vigoare a armistițiului. Liderul de la Casa Albă a insistat că tranziția către a doua fază trebuie să se facă rapid, dar numai în condițiile unei dezarmări complete a grupării Hamas.

„Dacă nu se dezarmează așa cum au convenit, atunci va fi iadul care va plăti pentru ei. Dezarmarea trebuie să aibă loc într-o perioadă destul de scurtă de timp”, a avertizat Trump.

Planul de pace pentru Gaza

Planul de pace pentru Gaza, intrat în vigoare în octombrie, prevede ca în a doua etapă să fie instalat un guvern tehnocratic în teritoriu, Hamas să renunțe la arme, iar trupele israeliene să se retragă, deschizând calea pentru reconstrucția regiunii devastate de conflict. Trump a afirmat că lucrările de reconstrucție ar putea „începe destul de curând”, potrivit BBC.

Totuși, criticii susțin că Benjamin Netanyahu ar putea încerca să amâne implementarea integrală a planului, insistând pe dezarmarea Hamas înainte de retragerea armatei israeliene. Reprezentanții Hamas au declarat, la rândul lor, că o dezarmare completă ar trebui să fie legată de progrese concrete către crearea unui stat palestinian independent.

Întrebat dacă este îngrijorat de ritmul lent al implementării fazei a doua, Trump a răspuns că nu are rezerve în privința Israelului: „Nu sunt îngrijorat de nimic din ceea ce face Israelul, sunt îngrijorat de ceea ce fac sau poate nu fac alți oameni”.

Potrivit Ministerului Sănătății din Gaza, controlat de Hamas, cel puțin 414 palestinieni au fost uciși de armata israeliană de la intrarea în vigoare a armistițiului. Armata israeliană susține că a deschis focul doar ca reacție la încălcări ale acordului și acuză Hamas de uciderea a trei soldați israelieni în aceeași perioadă.

Pe lângă situația din Gaza, Trump a lansat noi avertismente la adresa Iranului, afirmând că Statele Unite ar putea sprijini sau lansa noi atacuri dacă Teheranul reia dezvoltarea programelor de rachete balistice sau arme nucleare. Declarațiile vin în contextul în care Iranul a negat în repetate rânduri că ar urmări obținerea armei nucleare.

„Dacă încearcă să reconstruiască instalațiile nucleare, nu vom avea de ales decât să eradicăm această acumulare”, a spus Trump. Ca reacție, consilierul principal al liderului suprem iranian, Ali Shamkhani, a avertizat că orice agresiune va primi un „răspuns dur imediat”.

Discuțiile dintre Trump și Netanyahu au vizat și alte tensiuni regionale, inclusiv situația din Siria și rolul grupării Hezbollah din Liban. Trump și-a exprimat speranța că Israelul va putea coopera cu noul președinte sirian, Ahmed al-Sharaa, în timp ce Netanyahu a declarat că Israelul își dorește o frontieră pașnică cu Siria.

În iunie, Trump a semnat un ordin executiv care pune capăt sancțiunilor americane împotriva Siriei, marcând o schimbare semnificativă în politica Washingtonului față de Damasc.

