Cinci persoane, între care doi copii, ucise în atacuri aeriene israeliene lângă Khan Younis

Cinci palestinieni au fost uciși, inclusiv doi copii, în urma unor atacuri aeriene israeliene care au vizat, miercuri, corturile persoanelor strămutate aflate la vest de orașul Khan Younis, au anunțat medicii de la Spitalul de campanie din Kuweit. Atacurile au lovit zona de coastă al-Mawasi, unde se adăpostesc mii de civili.

Potrivit personalului medical, printre victime se numără două femei de 46 și 30 de ani, un bărbat de 36 de ani și doi băieți de 8 și 10 ani. În total, aproximativ 32 de persoane rănite au primit îngrijiri în spital. Echipele de salvare au declarat pentru BBC că au recuperat trupurile neînsuflețite din tabăra al-Najaat, o zonă de corturi care a găzduit sute de persoane strămutate în ultimele luni.

Armata israeliană a comunicat că a vizat „un terorist Hamas”, ca răspuns la rănirea a cinci soldați israelieni într-un atac anterior. IDF a acuzat Hamas că a încălcat acordul de încetare a focului, afirmând că militanții au atacat trupele desfășurate în zona Rafah. Premierul Benjamin Netanyahu a promis că Israelul „va reacționa în consecință”.

Martorii au relatat că primul atac a lovit un cort din zona de strămutare al-Mawasi, urmat de explozii lângă spitalul din Kuweit, provocând panică în rândul familiilor aflate în adăposturile improvizate.

Hamas a condamnat acțiunea drept „barbară” și „nediscriminatorie”, acuzând Israelul de încălcare a încetării focului stabilite la 10 octombrie, potrivit BBC.

Ofensiva israeliană în Gaza a început ca răspuns la atacurile comise de Hamas asupra sudului Israelului la 7 octombrie 2023, când aproximativ 1.200 de persoane au fost ucise, iar alte 251 au fost luate ostatice. De atunci, peste 70.100 de palestinieni au fost uciși, potrivit ministerului sănătății din Gaza, controlat de Hamas.

