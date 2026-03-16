Senatorul Marian Vasile, demersuri legislative pentru revenirea la alegerile în două tururi pentru primari și președinții de consilii județene

Senatorul de Dolj Marian Vasile a luat inițiativa în Parlament pentru revenirea la alegerile în două tururi în cazul primarilor și președinților de consilii județene. Vasile a făcut primele demersuri și a depus la Biroul Permanent al Senatului o inițiativă legislativă pentru modificarea Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali.

Concret, liderul AUR Craiova cere să se reintroducă sistemul de vot în două tururi pentru alegerea primarilor și a președinților de consilii județene. Aceștia ar urma să fie aleși printr-un sistem majoritar în două tururi, cu organizarea celui de-al doilea tur la două săptămâni de la primul, în situația în care niciun candidat nu obține majoritatea voturilor valabil exprimate de alegători.

Un prim pas a fost făcut!

Un prim pas în transformarea inițiativei legislative a lui Marian Vasile în lege a fost făcut. Consiliul Economic și Social a dat aviz favorabil. „Inițiativa mea legislativǎ privind alegerile locale în două tururi a primit avizul favorabil de la Consiliul Economic și Social! Mergem în linie dreaptă către comisiile de specialitate ale Senatului. Este primul pas către succes și către o legitimitate reală la urne“, a anunțat senatorul de Dolj.

Potrivit lui Marian Vasile, actualul sistem de vot pentru alegerea autorităților administrației publice locale – primarul și președintele Consiliului Județean – într-un singur tur, pe baza celui mai mare număr de voturi și nu a majorității voturilor valabil exprimate – și-a arătat limitele în ceea ce privește capacitatea acelor aleși de a genera o dezvoltare locală în strânsă legătură cu interesele cetățenilor.

Senatorul Marian Vasile cere revenirea la alegerile în două tururi pentru primari și președinții de consilii județene

Alegerea primarilor și șefilor de consilii județene într-un tur unic nu este specifică culturii politice românești, este de părere senatorul AUR Dolj, care vine și cu cifre concrete în ceea ce privește rezultatele votului în două tururi, cum a fost până în 2012, și rezultatele scutinului într-un singur tur.

Potrivit lui Marian Vasile, această inițiativă legislativă „reglementează efectiv democrația în România“.

„Vă supun atenției o inițiativă legislativă depusă la Biroul Permanent al Senatului de către parlamentarii AUR, ce vizează schimbarea legislației privind alegerea autorităților din administrația publică locală. Sigur, știm că nu este un subiect nou, până la urmă această inițiativă nu reglementează proceduri, ci reglementează efectiv democrația în România. Au mai fost încercări, chiar și colegii noștri de la AUR, în legislatura trecută, au depus un astfel de proiect, care zace însă pe undeva prin birourile parlamentului. Înțeleg că și alte partide au depus, însă, este important momentul“, a afirmat Marian Vasile, într-o conferință de presă susținută recent la Parlament.

Marian Vasile: „Specific culturii politice românești sunt alegerile în două tururi pentru administrația publică locală“

Senatorul de Dolj consideră că decizia ca primarii și președinții de consilii județene să fie aleși într-un singur tur, cum se întâmplă din 2012 încoace, a fost un „experiment“, pentru că „specific culturii politice românești sunt alegerile în două tururi pentru administrația publică locală“.

„Această perioadă de timp, din 2012 până în prezent, practic patru cicluri electorale, ne-a permis să extragem un set de date, cifre, procente și să putem face o comparație în acest moment, dacă reprezentativitatea și legitimitatea aleșilor locali a fost mai mare atunci sau este mai mare acum“, a precizat Marian Vasile.

Senatorul Marian Vasile: „Vrem turul 2 înapoi pentru alegerile locale“

Senatorul a scos în evidență și cifrele alegerilor din 2004 și 2008, când votul pentru primari și președinții Consiliilor Județene era organizat în două tururi.

„La alegerile locale din 2004 și 2008, desfășurate în două tururi, în 60% dintre localitățile din România a fost nevoie de al doilea tur pentru a stabili câștigătorul, în 2004 a fost nevoie de al doilea tur pentru alegerea primarilor în 60% din primării, iar în 2008 în 48% din primării. Atât în 2004, cât și în 2008, în 27% din situații s-a inversat ordinea între candidați, ordinea de la turul 1“, a explicat Marian Vasile.

„Ce vreau să subliniez este faptul că poziția dominantă a candidatului aflat în funcție descurajează cetățenii, astfel încât, probabil că și dumneavoastră stimați jurnaliști ați auzit cel puțin o dată pe cineva care a spus «m-aș duce la vot, vreau să schimb lucrurile în comunitate, dar votul meu nu contează». Noi nu vrem până la urmă decât să readucem valoarea și importanța votului cetățenesc“, a adăugat senatorul de Dolj.

Marian Vasile speră ca și parlamentarii partidelor din coaliție să adopte această inițiativă legislativă, iar dacă „suferă efectiv de faptul că AUR a venit cu această inițiativă, cu siguranță îi putem face coinițiatori, pentru că partidul AUR stă la masă cu adversarii politici ori de câte ori este nevoie de interes cetățenesc“.

„În concluzie, prin această inițiativă legislativă, vrem turul 2 înapoi pentru alegerile locale“, a conchis senatorul AUR Dolj, Marian Vasile.

