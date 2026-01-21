Marian Vasile, senator AUR Dolj: Craiova are nevoie de o „simfonie administrativă”, nu de o „lăutărească” politică

„Problemele tehnice de la Electrocentrale nu au apărut peste noapte. Ele erau cunoscute, au fost semnalate, dar ignorate cu bună știință, fie că vorbim de PSD sau de PNL. Portofoliul Ministerului Energiei a fost mereu împărțit între aceste partide, la fel și conducerea Societății Electrocentrale Craiova SA (Consiliul de Administrație a fost împărțit frățește între PSD și PNL) de la înființare și până la intrarea în insolvență. Cu ce s-au ales craiovenii până acum? Cu frigul din apartamente“, a declarat senatorul AUR din Dolj, Marian Vasile.

Marian Vasile, senator AUR Dolj, acuză circul politic creat în jurul Electrocentrale Craiova de parlamentarii de Dolj aflați la putere și de „primarul cu mare influență în PSD”. „În timp ce craiovenii tremură din nou de frig, pentru a șasea oară în această iarnă, cei care ar fi trebuit să se implice din timp și să evite această criză nu fac decât să se scuze și să se acuze unii pe alții”, susține senatorul de Dolj.

Marian Vasile: O „lăutărească” politică, interpretată după ureche

Marian Vasile vede toată această situație ca o „lăutărească“ politică intepretată după ureche, care nu-i încălzește deloc pe craioveni.

„Tot ce vedem acum nu este decât un circ politic ieftin, un fel de «lăutărească“ intepretată după ureche, că tot pomenește PSD-ul că trebuie să schimbe «lăutarul», pentru că nu mai respectă playlist-ul, cu trimitere directă la premierul Bolojan. Nu de asta au nevoie craiovenii! Acest joc dublu practicat de PSD în interiorul coaliției, dându-se drept apărător al cetățenilor, deși participă direct la deciziile guvernamentale, nu-i încălzește pe craioveni. Locuitorii Craiovei merită soluții, nu scuze. Merită lideri care luptă pentru ei când contează, nu când camerele de filmat sunt pornite“, a afirmat senatorul Marian Vasile.

Craiovenii s-au ales cu frigul din apartamente

Marian Vasile: „Nu poți poza în apărătorul populației doar când izbucnește criza, după luni de pasivitate și complicitate“

Potrivit senatorului de Dolj, Craiova are nevoie de o „simfonie administrativă și nu de „lăutăreasca“ politică și administrativă predată de Guvernul PNL-PSD-USR-UDMR”.

„În ceea ce privește Craiova, nu mai vorbim despre un simplu derapaj administrativ, ci despre un simptom grav al prăbușirii autorității statului. Criza de la Craiova ne arată imaginea unui guvern rupt de realitate, incapabil să gestioneze situații critice și complet indiferent la nevoile cetățenilor. De asemenea, doamna Olguța Vasilescu, dacă ar fi fost cu adevărat interesată de soarta craiovenilor, ar fi intervenit din timp asupra problemelor cronice ale sistemului de termoficare, nu după ce oamenii au ajuns să tremure în propriile apartamente. Nu poți poza în apărătorul populației doar când izbucnește criza, după luni de pasivitate și complicitate“, a mai spus Marian Vasile.

Marian Vasile: „Orașul trebuie administrat tot timpul anului, nu doar în perioada târgurilor de Crăciun și de Paște”

„Ce simt acum craiovenii pe pielea lor? Taxele și impozitele majorate, frigul din apartamente și sărăcia. Circul politic nu ține de foame și nu-i poate încălzi pe craioveni. Orașul trebuie administrat tot timpul anului, nu doar în perioada târgurilor de Crăciun și de Paște, iar spălatul străzilor și plantatul florilor nu aduc de la sine o infrastructură modernă și locuri de muncă bine plătite!“, a adăugat Marian Vasile.

„Nu poți fi și la putere, și în opoziție, în funcție de cum bate vântul electoral“

Senatorul AUR Dolj consideră că partidele aflate la guvernare și parlamentarii lor din Dolj „ar trebui să lase circul mediatic și să se concentreze pe rezolvarea problemelor comunității”. „Dacă sunt în stare, evident!“, afirmă Marian Vasile. „Nu poți fi și la putere, și în opoziție, în funcție de cum bate vântul electoral“, susține liderul AUR Craiova.

„Votanții USR din Craiova nu vor circ politic, vor implicarea ministrei USR a Mediului în eliminarea poluării generate de Electrocentrala din Bariera Vâlcii. Votanții PNL din Craiova vor soluții pe termen lung de la premierul PNL cu privire la Electrocentrale și așteptau implicarea parlamentarilor PNL, cât timp au avut miniștri și au condus Ministerul Energiei. Nimic din toate astea nu s-au întâmplat! Doar paginile de Facebook au fost luate cu asalt, nu și birourile decizionale ale ministerelor de resort“, a mai susținut Marian Vasile.

Interpelarea către ministrul Energiei care a rămas fără răspuns

„Eu, în calitate de parlamentar AUR, senator de Dolj, am folosit toate mecanismele pe care le are la dispoziție Opoziția pentru a se evita o astfel de situație. Decidenții s-au făcut că nu aud. Am depus încă din luna septembrie 2025, în Senatul României, o interpelare oficială către Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, în care am atras atenția asupra situației grave de la Electrocentrale Craiova și asupra riscului real ca orașul să rămână fără căldură în plină iarnă. Nu am primit nici până acum un răspuns. Nicio soluție de avarie pentru a preveni din timp situația de astăzi, nicio alternativă la poluarea cu cenușă de la SE Craiova. Tăcere!“, a adăugat Marian Vasile.

Potrivit lui, șase întreruperi majore de căldură în doar două săptămâni, fiecare depășind 24 de ore, nu mai pot fi prezentate drept „probleme tehnice“, ci ele „sunt rezultatul direct al deciziilor greșite, al dezinteresului și al lipsei de viziune“.

„În acest moment, nu mai este vorba doar despre Craiova. Este vorba despre un model de guvernare care produce haos, sărăcie și umilință. Iar pentru acest dezastru, atât premierul, cât și partidele care îl susțin, inclusiv PSD, trebuie să răspundă public și politic“, a conchis senatorul AUR Dolj, Marian Vasile.