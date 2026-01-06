Groenlanda îi transmite lui Donald Trump că nu poate să o anexeze „pentru că așa are chef”

Premierul Groenlandei, Jens-Frederik Nielsen, i-a spus lui Donald Trump că nu poate „pur și simplu să preia teritoriul pentru că așa are chef”, potrivit Sky News, scrie Mediafax.

„Într-o situație în care președintele SUA a spus încă o dată că SUA iau Groenlanda foarte în serios, acest sprijin din partea aliaților noștri NATO este foarte important și neechivoc”, a transmis Jens-Frederik Nielsen pe Facebook.

Nielsen a îndemnat Administrația SUA „să caute un dialog respectuos prin canalele diplomatice și politice oficiale și prin utilizarea rețelelor deja existente, bazându-se pe acordurile care există deja cu Statele Unite”.

„Dialogul trebuie să fie purtat cu respect deoarece statutul Groenlandei este înrădăcinat în dreptul internațional și în principiul integrității teritoriale”, a adăugat prim-ministrul.

Nielsen a reafirmat că sprijinul din partea aliaților europeni din NATO „înseamnă foarte mult” și că este „un semnal clar că integritatea teritorială, suveranitatea și regulile internaționale ale jocului continuă să se aplice și sunt respectate”.

Premierul Groenlandei, sprijinit de principalii lideri europeni

Marți, liderii europeni au redactat o declarație comună prin care iau atitudine față de ultimele declarații ale Administrației Trump despre Groenlanda. Aparține poporului său, au scris europenii în documentul în care vorbesc despre suveranitate, integritatea teritorială și inviolabilitatea frontierelor.

„Securitatea arctică rămâne o prioritate cheie pentru Europa și este esențială pentru securitatea internațională și transatlantică. NATO a precizat clar că regiunea arctică este o prioritate, iar aliații europeni își intensifică eforturile. Noi și mulți alți aliați ne-am sporit prezența, activitățile și investițiile pentru a menține siguranța arcticii și pentru a descuraja adversarii”, au transmis liderii europeni.

Liderii europeni: Securitatea în Arctica trebuie realizată colectiv, în colaborare cu aliații NATO

Ei au subliniat că securitatea zonei trebuie asigurată în colaborare cu forțe NATO.

„Regatul Danemarcei – inclusiv Groenlanda – face parte din NATO. Prin urmare, securitatea în Arctica trebuie realizată colectiv, în colaborare cu aliații NATO, inclusiv Statele Unite, prin respectarea principiilor Cartei ONU, inclusiv suveranitatea, integritatea teritorială și inviolabilitatea frontierelor. Acestea sunt principii universale și nu vom înceta să le apărăm. Statele Unite sunt un partener esențial în acest demers, în calitate de aliat NATO și prin acordul de apărare dintre Regatul Danemarcei și Statele Unite din 1951”, mai scrie în document.

La final, liderii europeni au arătat că „Groenlanda aparține poporului său, Danemarca și Groenlanda, și numai ele, sunt cele care trebuie să decidă asupra chestiunilor care privesc Danemarca și Groenlanda.”

Istoria Groenlandei

Groenlanda a fost o colonie sub coroana Danemarcei până în 1953, când a devenit provincie în țara scandinavă. În 1979, insulei i s-a acordat autonomie, iar 30 de ani mai târziu, Groenlanda a devenit o entitate autoguvernată, parte a teritoriului danez.

Danemarca și Groenlanda au respins ofertele lui Trump de a cumpăra insula. Liderul SUA nu a exclus forța militară pentru a prelua controlul asupra teritoriului bogat în minerale.

