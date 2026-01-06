4.5 C
Trei bărbaţi au încercat să jefuiască noaptea o mănăstire

De Daniela Moise

Trei bărbați sunt cercetaţi penal pentru tentativă de furt, după ce au încercat să fure dintr-o mănăstire din judeţul Teleorman. Prinşi în timp ce încercau să ia bunuri şi bani, cei trei au fugit cu o maşină, fiind identificaţi şi reţinuţi de poliţişti.

Tentativa de furt a avut loc în noaptea de 4 spre 5 ianuarie, la un lăcaş de cult din Drăgăneşti-Vlaşca, judeţul Teleorman. 

„Din actele de urmărire penală a rezultat că, în noaptea de 4/5 ianuarie a.c., în jurul orelor 02:30, persoane necunoscute ar fi pătruns fără drept în curtea unui lăcaş de cult din comuna Drăgăneşti-Vlaşca, unde ar fi încercat să sustragă bunuri şi bani. Ulterior, fiind surprinse de reprezentanţii mănăstirii, acestea au părăsit locul cu un autoturism“, a transmis marţi IPJ Teleorman.

Anunţaţi despre incident, poliţiştii au declanşat verificări, iar autoturismul în care se aflau suspecţii a fost oprit în trafic.

Cei trei care au încercat să fure din lăcaşul de cult sunt din Bucureşti şi au vârste cuprinse între 42 şi 59 de ani. Ei au fost reţinuţi, iar cercetările cu privire la faptele lor continuă, în vederea lămuririi tuturor împrejurărilor.

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia.

