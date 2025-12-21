Ilie Bolojan, mesaj de Ziua Memoriei Victimelor Comunismului: „După 36 de ani de libertate, avem încă multe de corectat!“

Premierul Ilie Bolojan afirmă, în mesajul transmis cu ocazia Zilei Memoriei Victimelor Comunismului, că, după 36 de ani de libertate, avem încă multe de corectat, însă este important să nu ne lăsăm atraşi de nostalgii periculoase sau de încercări de a relativiza crimele comunismului.

Astăzi îi comemorăm pe cei care au fost victime ale comunismului şi pe cei care au avut curajul să se ridice împotriva unei dictaturi care a distrus vieţi şi a încălcat sistematic drepturile oamenilor. În 21 decembrie 1989, revolta începută la Timişoara a ajuns la Bucureşti şi a dus, în cele din urmă, la căderea regimului comunist. Datorită sacrificiului lor, România este astăzi o ţară liberă, în care cetăţenii pot vota, se pot exprima liber şi îşi pot decide viitorul. Mulţi dintre noi am trăit acele vremuri şi ştim exact ce a însemnat lipsa libertăţii, frica şi abuzul de putere”, afirmă Bolojan.

El subliniază că, după Revoluţia din 1989, România a revenit pe drumul democraţiei.

„Nu totul a fost făcut corect şi nu toate problemele au fost rezolvate, dar direcţia este spre o ţară democratică. După 36 de ani de libertate, avem încă multe de corectat. Este important să nu ne lăsăm atraşi de nostalgii periculoase sau de încercări de a relativiza crimele comunismului”, mai notează şeful Executivului.

Citește și: Nicușor Dan a depus o coroană de flori pentru eroii Revoluției din 1989. Mesajul președintelui