Președintele Nicușor Dan și premierul Ilie Bolojan au transmis mesaje cu ocazia comemorării victimelor Revoluției din 1989, subliniind importanța libertății și a democrației câștigate în urmă cu 36 de ani.

Administraţia Prezidenţială a anunţat duminică depunerea unei coroane de flori la Monumentul dedicat memoriei victimelor Revoluției din 1989, din Piata Universității, de către preşedintele României, Nicuşor Dan.

În urmă cu un an, la 35 de ani de la Revoluţie, din poziţia de primar general al Capitalei, Nicuşor Dan spunea că avem datoria este de a proteja democraţia câştigată cu preţul vieţilor eroilor şi de a menţine direcţia europeană a Bucureştiului şi a României.

„Trebuie să ne oprim un moment şi să ne amintim despre acele vremuri, despre românii care au murit la Revoluţie astfel încât noi să avem acum libertatea de ne alege drumul şi de a spune fără frică ce gândim. Datorită lor trăim într-o societate liberă, întemeiată pe valori europene şi pe respectul drepturilor fundamentale”, scria atunci Nicuşor Dan, într-o postare pe Facebook.

„Democrația trebuie apărată!“

El adăuga că democraţia câştigată trebuie apărată.

„Trebuie să arătăm prin fapte că suntem demni de sacrificiul lor suprem, să-i onorăm pe cei care au luptat pentru libertate, democraţie şi dreptate. Datoria noastră este să protejăm democraţia câştigată cu preţul vieţilor eroilor noştri şi să menţinem direcţia europeană a Bucureştiului şi a României”, sublinia Nicuşor Dan, la acea vreme primar al Capitalei.

