Danemarca a pus SUA pe lista amenințărilor la securitatea țării

Danemarca a inclus pentru prima dată SUA pe lista amenințărilor din cauza pretențiilor lui Trump asupra Groenlandei. Sub administrația Donald Trump, SUA au început să se concentreze din ce în ce mai mult pe propriile interese și „acum își folosesc puterea economică și tehnologică ca instrument de influență, inclusiv în relația cu aliații și partenerii”, a declarat serviciul de informații militare al Danemarcei. SUA reprezintă acum o potențială amenințare, inclusiv din cauza pretențiilor sale asupra Groenlandei, se arată în raportul anual publicat miercuri.

„Statele Unite ale Americii își folosesc puterea economică, inclusiv amenințările cu introducerea de taxe vamale ridicate, pentru a-și impune voința și nu mai exclud utilizarea forței militare chiar și împotriva aliaților”, consideră serviciile de informații daneze, menționând că interesul SUA pentru Arctica în domeniul securității a crescut semnificativ în ultimii ani.

Trump a declarat în repetate rânduri că dorește să preia controlul asupra Groenlandei și nu a exclus nici măcar utilizarea forței militare pentru a atinge acest obiectiv. Rusia și China, care doresc, de asemenea, să joace un rol mai important în Arctica, rămân amenințări la fel de grave pentru Europa în general și pentru Danemarca în particular, se arată în raport.

Rusia continuă să-și mărească arsenalul militar, iar China lucrează pentru a putea naviga în regiune cu submarine și nave de suprafață. Rusia o va ajuta în acest sens, iar China o va sprijini în războiul împotriva Ucrainei, consideră serviciile de informații daneze.

