Fostul ministru Alina Gorghiu: Justiția nu se reorganizează la nervi și nici la comandă

Justiția nu se reorganizează la nervi și nici la comandă, a declarat joi deputata PNL Alina Gorghiu, fost ministru al Justiției, care spune că funcțiile din acest domeniu nu se schimbă „pe bază de impulsuri electorale sau pentru a acoperi eșecuri politice“.

Aceasta a reacționat la solicitările USR de demitere a unor persoane cu funcții din justiție, în contextul documentarului Recorder.

„Investigația Recorder ridică întrebări care trebuie clarificate rapid de instituțiile competente – Parchete, Inspecția Judiciară, CSM. Nu sunt nici primele, nici ultimele situații în care apar semne de întrebare, iar instituțiile trebuie să își facă treaba. Politicienii nu ar trebui să dea verdicte în direct. Cererea USR de demitere a diverselor persoane cu funcții din justiție este o reacție pur emoțională. Funcțiile din justiție nu se schimbă pe bază de impulsuri electorale sau pentru a acoperi eșecuri politice. Justiția nu se reorganizează la nervi și nici la comandă“, a scris Gorghiu pe Facebook.

Alina Gorghiu: Eu nu confund dificultățile întâlnite cu culpabilizarea întregului sistem

Ea a precizat că în mandatul său de ministru a avut colaborări „excelente“ cu profesioniști din sistem.

„În mandatul meu de ministru am avut colaborări excelente cu profesioniști din sistem, dar am văzut și câtă rezistență există uneori și cât de rău intenționate pot fi anumite persoane. Dar asta nu îmi dă dreptul să mistific realitatea sistemului, cum o fac alții care au trecut pe la Ministerul Justiției și și-au transformat frustrările în vendete publice. Eu nu confund dificultățile întâlnite cu o culpabilizare a întregului sistem“, a subliniat Gorghiu.

Potrivit acesteia, Legile Justiției adoptate sub mandatul lui Cătălin Predoiu au fost validate de Comisia Europeană, iar ridicarea MCV confirmă acest lucru.

„USR schimbă tema după eșecul major de la București și încearcă să speculeze emoția publică. Dacă există fapte, ele trebuie sancționate. Dar doar în urma verificărilor instituționale, nu la presiunea emoției din spațiul public“, a susținut ea.

Președintele USR, Dominic Fritz, i-a cerut ministrului Justiției să inițieze procedura de demitere pentru șeful DNA, Marius Voineag, în urma informațiilor prezentate în documentarul Recorder.

