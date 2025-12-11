Fermierii îi cer președintelui Nicușor Dan să nu promulge legea prin care cresc impozitele

Fermierii din cadrul Alianței pentru Agricultură și Cooperare (AAC) solicită președintelui României să nu promulge legea care va permite majorarea impozitelor începând de anul viitor, deoarece aceasta va reprezenta finalul de drum pentru multe afaceri agricole românești, ferme de familie și mici fabrici de procesare, informează Agerpres.

„Alianța pentru Agricultură și Cooperare, formată din Federația Națională Pro Agro, Liga Asociațiilor Producătorilor Agricoli din România – LAPAR, Uniunea de Ramură Națională a Cooperativelor din Sectorul Vegetal – UNCSV și Asociația Forța Fermierilor – AFF, a luat act, cu îngrijorare, de continuarea parcursului legislativ pentru majorarea impozitelor începând de anul viitor. În urma deciziei de ieri, miercuri – 10 decembrie, a Curții Constituționale a României, singura speranță a fermierilor români este acum la Președintele României, domnul Nicușor Dan.

În numele fermierilor reprezentați, AAC face apel către șeful statului să nu promulge legea impozitelor în acest an, oferind agriculturii, dar și întregii societăți românești, o gură de oxigen după un val de măsuri care, în ultima jumătate de an, au adus scumpiri ce au destabilizat viața tuturor. Facem apel la Președintele României să facă uz de dreptul său de a solicita reexaminarea actului adoptat de către Parlament. Acest demers va oferi timpul necesar pentru elaborarea unui text care să țină cont de realitățile economice și mai ales de posibilitatea fermierilor și nu numai de a susține toate creșterile propuse“, se arată într-un comunicat de presă al AAC.

„Majorarea impozitelor vine să împovăreze și mai mult producătorul român, sugrumând sectorul în întregimea sa“

Potrivit sursei citate, fără un studiu de impact privind explozia impozitelor și a taxării din sectorul agricol, prin introducerea, peste noapte, a unor noi biruri, precum cel pentru solarii, depozite de cereale sau ciupercării, noua legislație votată de către Parlamentari pe 18 noiembrie va reprezenta finalul de drum pentru multe afaceri agricole românești, pentru ferme de familie și mici fabrici de procesare.

„Agricultura românească încheie un an complicat, în care fermierii au suportat deja introducerea taxei pe stâlp, creșterea taxelor pe muncă, dar și o secetă cruntă care i-a lăsat pe producătorii din multe județe fără producții la culturile de bază – porumb, floarea-soarelui, soia. În acest context, majorarea impozitelor vine să împovăreze și mai mult producătorul român, sugrumând sectorul în întregimea sa.

Reamintim decidenților statului de orice nivel că fermierii români reprezintă baza economiei, că fără ei, stabilitatea economică, dar mai ales siguranța alimentară națională sunt în pericol. Cu un război la graniță și cu un viitor incert privind noua politică europeană de sprijinire a agriculturii, considerăm că loviturile succesive date acestui sector strategic reprezintă un act de iresponsabilitate, un atac la securitatea agroalimentară națională“, susțin reprezentanții fermierilor.

Citește și: CNAIR vrea să instaleze 400 de sisteme moderne de monitorizare pe drumurile naționale și autostrăzi