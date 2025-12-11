CNAIR vrea să instaleze 400 de sisteme moderne de monitorizare pe drumurile naționale și autostrăzi

CNAIR SA a transmis la Agenția Națională pentru Achiziții Publice (ANAP) documentația pentru achiziția sistemului e-SIGUR, care prevede montarea a 400 de camere video cu radar și a echipamentelor necesare pentru monitorizarea traficului.

Anunțul a fost făcut de directorul general Cristian Pistol, care a spus că, în acest fel, Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) SA se aliniază Strategiei Naționale care urmărește reducerea drastică a numărului de victime pe șosele.

„Siguranța rutieră intră în era digitală: instalăm 400 de sisteme moderne de monitorizare pe drumurile naționale și autostrăzi! Pentru reducerea numărului de accidente, pe lângă o infrastructură nouă, este nevoie și de impunerea disciplinei în traficul rutier, inclusiv cu ajutorul tehnologiei.

Astăzi am făcut un nou pas concret în această direcție: am transmis la ANAP documentația pentru achiziția sistemului e-SIGUR, care prevede montarea a 400 de camere video cu radar și a echipamentelor necesare pentru monitorizarea traficului.

După validarea documentației de către ANAP, vom lansa licitația publică pentru achiziția echipamentelor, a serviciilor de proiectare și a lucrărilor de instalare. Durata de implementare a proiectului este de 22 de luni, iar finanțarea este asigurată din Fonduri Europene Nerambursabile (Programul Transport 2021-2027).

Noul sistem integrat de management al traficului va permite:

– monitorizarea vitezei și recunoașterea automată a plăcuțelor de înmatriculare,

– verificarea deținerii rovinietei,

– procesarea automată a datelor și a abaterilor de la conduita rutieră.

În viitor, sistemul va putea fi adaptat pentru a alerta rapid echipajele de urgență în caz de incidente, va permite analiza traficului și verificarea deținerii ITP și RCA.

Principalul obiectiv al sistemului e-SIGUR nu este sancționarea, ci descurajarea comportamentelor agresive și periculoase la volan.

Ne aliniem astfel Strategiei Naționale care urmărește reducerea drastică a numărului de victime pe șosele“, a scris Cristia Pistol pe paginna sa de facebook.

