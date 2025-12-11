8.4 C
CNAIR vrea să instaleze 400 de sisteme moderne de monitorizare pe drumurile naționale și autostrăzi

CNAIR vrea să instaleze 400 de sisteme moderne de monitorizare pe drumurile naționale și autostrăzi

De Daniela Moise

CNAIR SA a transmis la Agenția Națională pentru Achiziții Publice (ANAP) documentația pentru achiziția sistemului e-SIGUR, care prevede montarea a 400 de camere video cu radar și a echipamentelor necesare pentru monitorizarea traficului.

Anunțul a fost făcut de directorul general Cristian Pistol, care a spus că, în acest fel, Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) SA se aliniază Strategiei Naționale care urmărește reducerea drastică a numărului de victime pe șosele.

„Siguranța rutieră intră în era digitală: instalăm 400 de sisteme moderne de monitorizare pe drumurile naționale și autostrăzi! Pentru reducerea numărului de accidente, pe lângă o infrastructură nouă, este nevoie și de impunerea disciplinei în traficul rutier, inclusiv cu ajutorul tehnologiei.

Astăzi am făcut un nou pas concret în această direcție: am transmis la ANAP documentația pentru achiziția sistemului e-SIGUR, care prevede montarea a 400 de camere video cu radar și a echipamentelor necesare pentru monitorizarea traficului.

După validarea documentației de către ANAP, vom lansa licitația publică pentru achiziția echipamentelor, a serviciilor de proiectare și a lucrărilor de instalare. Durata de implementare a proiectului este de 22 de luni, iar finanțarea este asigurată din Fonduri Europene Nerambursabile (Programul Transport 2021-2027).

Noul sistem integrat de management al traficului va permite:

– monitorizarea vitezei și recunoașterea automată a plăcuțelor de înmatriculare,

– verificarea deținerii rovinietei,

– procesarea automată a datelor și a abaterilor de la conduita rutieră.

În viitor, sistemul va putea fi adaptat pentru a alerta rapid echipajele de urgență în caz de incidente, va permite analiza traficului și verificarea deținerii ITP și RCA.

Principalul obiectiv al sistemului e-SIGUR nu este sancționarea, ci descurajarea comportamentelor agresive și periculoase la volan.

Ne aliniem astfel Strategiei Naționale care urmărește reducerea drastică a numărului de victime pe șosele“, a scris Cristia Pistol pe paginna sa de facebook.

