Un mort și un rănit în coliziunea dintre o autoutilitară și un camion

Un bărbat a murit în această dimineaţă, în jurul orei 05.15, într-un accident rutier produs pe DN 28/E 583, în zona localităţii Războieni – Ion Neculce, în care au fost implicate un camion şi o autoutilitară.

Echipajele de la Detașamentul Târgu Frumos (cu ASAS și autospecială de descarcerare) și cele medicale (SAJ Iași) au găsit la fața locului două victime.

Prima victimă, pasageră a autoutilitarei, a fost proiectată din autoutilitară pe carosabil și nu a putut fi salvată, fiind declarată decedată.

A doua victimă, șoferul camionului, era conștientă, dar a necesitat intervenția echipei de descarcerare pentru a fi scoasă din cabină.

După extragere, aceasta a fost predată personalului medical.

Polițiștii cercetează împrejurările în care a avut loc accidentul.

Citește și: O mamă, prinsă de poliție în timp ce și-a lăsat copilul de 1 an să conducă mașina pe autostradă