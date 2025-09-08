22.8 C
Primul ministru francez își va prezenta demisia, după ce guvernul său a pierdut votul de încredere

De Daniela Moise
Primul ministru francez își va prezenta demisia, după ce guvernul său a pierdut votul de încredere
Primul ministru francez își va prezenta demisia, după ce guvernul său a pierdut votul de încredere

Guvernul francez condus de Francois Bayrou a pierdut, luni seară, votul de încredere în Adunarea Naţională franceză, 364 de deputaţi votând împotriva sa.

Este pentru prima dată în istoria celei de-a cincea Republici când un şef de guvern este înfrânt în urma unui vot de încredere, menţionează Le Figaro, citat de News.ro.

François Bayrou îşi va prezenta demisia în fața preşedintelui Republicii, Emmanuel Macron, marţi dimineaţă.

Preşedintele francez îşi pierde astfel al patrulea premier în decurs de numai 20 de luni.

Citește și: AUR strânge semnături pentru o moţiune simplă împotriva ministrului Educaţiei

