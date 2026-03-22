Craiova
Știri de ultima orăEvenimentO femeie a murit, iar un bărbat și trei copii au fost răniţi, după ce o căruță a fost lovită de tren

O femeie a murit, iar un bărbat și trei copii au fost răniţi, după ce o căruță a fost lovită de tren

De Daniela Moise

O femeie a murit, un bebeluş este în stop respirator, un bărbat a suferit leziuni la nivelul membrelor superioare, iar doi copii au răni minore, după ce căruţa în care se aflau a fost lovită de un tren, la o trecere la nivel cu calea ferată din Miercurea Ciuc.

Potrivit Inspectoratului pentru situaţii de Urgenţă Suceava, în zonă au fost trimise mai multe echipaje de pompieri, ambulanţe şi un elicopter SMURD. Centrul Infotrafic al Poliţiei Române precizează că traficul feroviar pe magistrala CF 400 este oprit în Miercurea Ciuc, autorităţile estimând reluarea circulaţiei după ora 18.30.

ISU Harghita informează că în urma accidentului feroviar, o femeie a decedat, iar un bărbat cu fractură antebraţ şi cu escoriaţii multiple a fost transportat la spital. Au fost răniți și trei copii, din care unul cu traumă la picior, altul cu traumă craniană şi un bebeluş aflat în stop respirator, care este intubat.

Echipajele medicale depun eforturi pentru stabilizarea stării de sănătate a micuțului, înainte de a putea fi transportat la spital.

Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române, ‘traficul feroviar este oprit pe Magistrala CF 400, în municipiul Miercurea Ciuc, după accidentul petrecut pe relația Siculeni – Brașov.

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

Contactați-ne: [email protected]

