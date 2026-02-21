-0.5 C
Craiova
sâmbătă, 21 februarie, 2026
Cetățeni marocani fără documente depistați la frontiera Dolj-Bulgaria

De Mariana BUTNARIU
Polițiștii de frontieră au intervenit prompt pe DN56
Polițiștii de frontieră din Calafat, în cooperare cu autoritățile bulgare, au depistat patru cetățeni străini care nu dețineau documente valabile pentru a călători în spațiul Schengen.

Incidentul a avut loc pe 21 februarie 2026, în jurul orei 06:45, în parcarea de lângă stația de taxare a podului Calafat–Vidin, pe DN56.

Verificarea autoturismului

Un autoturism înmatriculat în Bulgaria, condus de un cetățean bulgar, transporta patru pasageri de origine afro-asiatică. Aceștia nu aveau documente de identitate asupra lor. Aceștia au declarat că sunt cetățeni marocani.

Șoferul bulgar, cei patru cetățeni marocani și autoturismul au fost predați autorităților bulgare pentru continuarea cercetărilor.

Siguranța granițelor și combaterea migrației ilegale

Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu, împreună cu partenerii instituționali, continuă acțiunile :

  • pentru prevenirea migrației ilegale și a infracționalității transfrontaliere,
  • asigurând astfel securitatea granițelor României și gestionarea eficientă a fluxurilor migratorii.

