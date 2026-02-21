Restricții de circulație în Slatina din cauza vremii nefavorabile

Autoritățile au dispus restricții de circulație în municipiul Slatina, ca măsură preventivă în contextul condițiilor meteorologice nefavorabile.
Circulația rutieră a fost închisă temporar pe:
- strada Carol,
- strada Strehareți.
Decizia a fost luată pentru prevenirea producerii unor evenimente rutiere, având în vedere starea carosabilului.
Polițiștii dirijează traficul
Polițiștii rutieri sunt prezenți în zonă pentru:
✔️ restricționarea traficului
✔️ dirijarea șoferilor către rute alternative
✔️ menținerea siguranței participanților la trafic
Recomandări pentru șoferi
Autoritățile recomandă:
🔹 respectarea indicațiilor polițiștilor din teren
🔹 adaptarea vitezei la condițiile de drum
🔹 evitarea deplasărilor neesențiale
Restricțiile vor fi ridicate imediat ce circulația va putea fi reluată în condiții de siguranță.
📞 În caz de urgență, apelați numărul unic 112, potrivit IPJ Olt.
