Restricții de circulație în Slatina din cauza vremii nefavorabile

Autoritățile au dispus restricții de circulație în municipiul Slatina, ca măsură preventivă în contextul condițiilor meteorologice nefavorabile.

Circulația rutieră a fost închisă temporar pe:

strada Carol,

strada Strehareți.

Decizia a fost luată pentru prevenirea producerii unor evenimente rutiere, având în vedere starea carosabilului.

Polițiștii dirijează traficul

Polițiștii rutieri sunt prezenți în zonă pentru:

✔️ restricționarea traficului

✔️ dirijarea șoferilor către rute alternative

✔️ menținerea siguranței participanților la trafic

Recomandări pentru șoferi

Autoritățile recomandă:

🔹 respectarea indicațiilor polițiștilor din teren

🔹 adaptarea vitezei la condițiile de drum

🔹 evitarea deplasărilor neesențiale

Restricțiile vor fi ridicate imediat ce circulația va putea fi reluată în condiții de siguranță.

📞 În caz de urgență, apelați numărul unic 112, potrivit IPJ Olt.

