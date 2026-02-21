-0.5 C
Știri de ultima orăEvenimentRestricții de circulație în Slatina din cauza vremii nefavorabile

Restricții de circulație în Slatina din cauza vremii nefavorabile

De Mariana BUTNARIU
Două străzi importante au fost închise temporar
Două străzi importante au fost închise temporar

Autoritățile au dispus restricții de circulație în municipiul Slatina, ca măsură preventivă în contextul condițiilor meteorologice nefavorabile.

Circulația rutieră a fost închisă temporar pe:

  • strada Carol,
  • strada Strehareți.

Decizia a fost luată pentru prevenirea producerii unor evenimente rutiere, având în vedere starea carosabilului.

Polițiștii dirijează traficul

Polițiștii rutieri sunt prezenți în zonă pentru:

✔️ restricționarea traficului
✔️ dirijarea șoferilor către rute alternative
✔️ menținerea siguranței participanților la trafic

Recomandări pentru șoferi

Autoritățile recomandă:

🔹 respectarea indicațiilor polițiștilor din teren
🔹 adaptarea vitezei la condițiile de drum
🔹 evitarea deplasărilor neesențiale

Restricțiile vor fi ridicate imediat ce circulația va putea fi reluată în condiții de siguranță.

📞 În caz de urgență, apelați numărul unic 112, potrivit IPJ Olt.

