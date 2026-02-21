Olt: Tânără dispărută din Verguleasa! Poliția cere sprijinul populației

Polițiștii din cadrul Secția de Poliție Rurală nr. 11 Verguleasa desfășoară activități pentru depistarea unei femei dispărute.
Ieri, în jurul orei 21:10, oamenii legii au fost sesizați de un bărbat cu privire la faptul că MICU MARIA MONICA, de 34 de ani, a plecat voluntar de la domiciliul din comuna Verguleasa în urmă cu aproximativ trei săptămâni și nu a mai revenit până în prezent.
Semnalmentele persoanei dispărute
👤 Înălțime: aproximativ 1,70 m
⚖️ Greutate: aproximativ 65 kg
👁️ Ochi căprui
💇♀️ Păr negru, lung
❗ Nu prezintă semne particulare cunoscute
Nu se cunosc articolele vestimentare purtate la momentul plecării.
Apel către cetățeni
Persoanele care pot oferi informații ce ar putea ajuta la găsirea tinerei sunt rugate:
📞 să anunțe cea mai apropiată unitate de poliție
📞 sau să apeleze numărul unic de urgență 112.
Orice detaliu poate fi important!
