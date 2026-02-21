Olt: Tânără dispărută din Verguleasa! Poliția cere sprijinul populației

Polițiștii din cadrul Secția de Poliție Rurală nr. 11 Verguleasa desfășoară activități pentru depistarea unei femei dispărute.

Ieri, în jurul orei 21:10, oamenii legii au fost sesizați de un bărbat cu privire la faptul că MICU MARIA MONICA, de 34 de ani, a plecat voluntar de la domiciliul din comuna Verguleasa în urmă cu aproximativ trei săptămâni și nu a mai revenit până în prezent.

Semnalmentele persoanei dispărute

👤 Înălțime: aproximativ 1,70 m

⚖️ Greutate: aproximativ 65 kg

👁️ Ochi căprui

💇‍♀️ Păr negru, lung

❗ Nu prezintă semne particulare cunoscute

Nu se cunosc articolele vestimentare purtate la momentul plecării.

Apel către cetățeni

Persoanele care pot oferi informații ce ar putea ajuta la găsirea tinerei sunt rugate:

📞 să anunțe cea mai apropiată unitate de poliție

📞 sau să apeleze numărul unic de urgență 112.

Orice detaliu poate fi important!

