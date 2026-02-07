Un bărbat a murit și o femeie a fost grav rănită după ce au intrat cu mașina într-un stâlp

7.8 C
Știri de ultima orăEvenimentUn bărbat a murit și o femeie a fost grav rănită după ce au intrat cu mașina într-un stâlp

De Daniela Moise

Un bărbat de 58 de ani a murit şi o femeie de 32 de ani a fost grav rănită, vineri seară, după ce maşina în care se aflau a lovit un stâlp, în localitatea timișeană Sânpetru Mare.

„La data de 06 februarie 2026, în jurul orei 20.10, un bărbat de 58 de ani a condus un autovehicul pe DJ 682 dinspre localitatea Sânpetru Mare înspre localitatea Variaş, iar la intersecţia cu strada Freziei din localitatea Periam a părăsit partea carosabilă şi a intrat în coliziune cu un stâlp”, a transmis IPJ Timiş.

În urma impactului conducătorul auto de 58 de ani şi o femeie, pasager, în vârstă de 32 de ani au fost răniţi. Cei doi au fost transportaţi la spital, unde bărbatul a fost declarat decedat.

Poliţiştii au întocmit dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

Contactați-ne: [email protected]

