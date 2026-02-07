Franța și Canada și-au deschis consulate în Groenlanda

Consulatele Franței și Canadei, țări ce se opun planului administrației Trump de a-și impune controlul asupra Groenlandei, au fost inaugurate vineri în capitala acestui imens teritoriu arctic, informează AFP și dpa.

„Este o zi foarte importantă pentru noi ca țară, pentru că vom avea azi deschiderea consulatului aici, la Nuuk, în Groenlanda“, a declarat șefa diplomației canadiene Anita Anand, înainte de a înălța drapelul țării sale în fața clădiri misiunii, în aplauzele unei delegații inuite din regiunea Inuit Nunangat, venită cu această ocazie.

Potrivit dpa, Franța a devenit prima țară din Uniunea Europeană care și-a deschis un consulat în Groenlanda.

Ministrul francez de externe a precizat într-o postare pe X că Jean-Noel Poirier va fi responsabil, alături de alte sarcini, de consolidarea legăturilor politice cu factorii decizionali locali.

Președintele francez Emmanuel Macron a anunțat planul de a inaugura un consulat la Nuuk în luna iunie, după ce președintele american Donald Trump declarase că dorește ca SUA să preia controlul asupra Groenlandei, teritoriu semiautonom al Danemarcei.

