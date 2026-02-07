Un șofer vitezoman a zburat cu mașina peste un sens giratoriu și a lovit acoperișul unui magazin

Un bărbat de 54 de ani, de origine turcă, a ajuns la spital, vineri noapte, după ce autoturismul pe care îl conducea a zburat la propriu peste un sens giratoriu și s-a lovit de acoperișul unui magazin, într-o comună din județul Ilfov.

Şoferul nu ar fi adaptat viteza la condițiile de drum, a pierdut controlul volanului și a intrat în coliziune cu un alt autoturism.

În urma impactului violent, mașina a fost proiectată peste sensul giratoriu. Apoi s-a lovit de acoperișul unui magazin.

Șoferul turc a fost transportat la spital. Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili circumstanțele în care s-a produs accidentul.

