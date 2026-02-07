Dolj: Bărbat din Băilești, reținut după ce a încălcat ordinul de protecție obținut de concubina sa

Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Băilești au reținut vineri, pentru 24 de ore, un bărbat de 41 de ani, din Băileşti, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de violență în familie și încălcarea măsurilor dispuse prin ordinul de protecţie provizoriu.

Polițiștii au fost sesizaţi vineri de o femeie, de 49 de ani, din Băileşti, că a fost agresată fizic de către concubinul său, un bărbat de 41 de ani, din aceeași localitate.

Poliţiştii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de violență în familie. Totodată, pe numele bărbatului a fost emis un ordin de protecție provizoriu, prin care este obligat să păstreze o distanță minimă de 50 de metri față de femeie și locuința acesteia.

Vineri seară, bărbatul a fost depistat de polițiști la aproximativ 20 de metri de locuința femeii, încălcând astfel măsura dispusă prin ordinul de protecţie provizoriu.

Bărbatul a fost condus la sediul poliţiei pentru audieri, apoi a fost reținut pentru 24 de ore.

Astăzi, va fi prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Băilești cu propunere de luare a unei măsuri preventive.

