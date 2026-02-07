Mehedinți: Un bătrân și-a pierdut viața într-un incendiu

Polițiștii din cadrul Poliției orașului Strehaia au fost sesizați astăzi, la ora 08.50, că în localitatea Strehaia ar fi izbucnit un incendiu la o locuință.

La locuința unei femei, de 88 de ani, din orașul Strehaia izbucnit un incendiu, în urma căruia soțul său, un bărbat de 90 de ani, a decedat.

De asemenea, femeia a suferit arsuri, fiind transportată la spital pentru acordarea de îngrijiri de specialitate.

Trupul neînsuflețit al bărbatului a fost transportat la SML Mehedinți în vederea efectuării necropsiei și stabilirii cauzei decesului.

În cauză, a fost întocmit dosar penal, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de ucidere din culpă și distrugere din culpă.

