Ministrul Energiei: Românii au consumat cu 25% mai mult gaz decat în ultimele cinci ierni

România a consumat în această iarnă cu 25% mai mult gaz decât în perioadele similare din ultimii cinci ani, din cauza temperaturilor extrem de scăzute, a explicat, vineri seară, ministrul Energiei, Bogdan Ivan. Din această cauză, facturile românilor care au consumat gaz sunt mai mari.

„Preţul a fost plafonat, prin urmare creşterea costului facturilor a fost cauzată de un consum mai mare, fiind în cea mai geroasă iarnă din ultimii 5 ani. În medie, în România s-a consumat gaz cu 25% mai mult decât în aceeaşi perioadă a ultimilor 5 ani. Automat, orice calcul matematic facem, avem facturile mai mari”, a declarat Bogdan Ivan, vineri seară, la România TV, conform News.ro.

Ministrul Energiei a precizat că, de la 31 martie, se va menţine plafonarea la producătorul de gaz, astfel încât consumatorul final să nu aibă preţ majorat la facturi.

„Ceea ce este sigur, acum avem plafonat preţul la producător, reglementat la furnizori şi plafonat la consumatorul final, la 0,31 lei per kW. Ce e foarte important, după 31 martie, eu am crezut că vom putea să mergem într-o formulă în care să luăm cu totul acest plafon, dar, în clipa în care am văzut că vin oferte şi cu 20% mai mari în piaţă după această dată, am decis să vin cu o variantă în care să plafonăm în continuare preţul la producător şi pe tot lanţul, pentru ca la consumatorul final să nu crească preţul pentru cel puţin un an de zile de acum înainte”, a mai afirmat ministrul.

Preţul gazului, plafonat până la 31 martie 2027

Potrivit acestuia, până în 31 martie 2027 românii vor avea plafonat preţul, „poate chiar să mergem cu el în jos, în condiţiile în care începem să avem concurenţă pe piaţă şi avem un nou operator de furnizare în piaţa de furnizare de gaze din România şi anume compania de stat Romgaz”.

„Iar în această formulă reuşim să ducem mai jos preţurile”, a precizat Bogdan Ivan.

Potrivit ministrului Energiei, din 2027 România va extrage gaze din Marea Neagră.

„Anul viitor, în 2027, începem să extragem gaz natural din Marea Neagră, de la Neptun Deep. Aproape ne dublăm capacitatea de producţie. Este evident că trebuie să înceapă să se simtă la factură, pentru că eu nu pot să mă duc în faţa românilor, ca ministru PSD şi să le spun că România e o ţară bogată, e o ţară care produce cele mai multe cantităţi de gaze naturale din toată Uniunea Europeană, dar ei trebuie să plătească facturi foarte mari”, a mai spus Bogdan Ivan.

Ajutoare pentru consumatorii vulnerabili

Ministrul Energiei mai anunţă şi că guvernul a decis acordarea de ajutoare pentru consumatorii vulnerabili.

„Sunt oameni cu venituri mici, oameni care au venituri până în 2.500 de lei net, fie că vorbim de persoane singure, fie că vorbim de mai multe persoane care locuiesc la aceeaşi adresă (…) dacă e o familie cu doi părinţi şi doi copii, trebuie să aibă total cumulat venituri până la 10.000 de lei, adică 4 persoane ori 2.500 de lei, iar ei vor beneficia de o bonificaţie de 50 de lei la factura de la electricitate în fiecare lună”, spune Ivan. Ministrul a explicat că proiectul deja a fost aprobat şi este valabil până la 31 decembrie 2026.

„Începem cu 1 octombrie până în 31 martie, în sezonul rece. Sunt aproximativ 880.000 de români care astăzi au venituri sub această sumă de 2.500 de lei lunar, care vor ajunge să primească o scădere a facturii”, a mai declarat ministrul.

