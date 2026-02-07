Mehedinți: Șoferi prinși la volan sub influența alcoolului

Polițiștii din cadrul Serviciului Rutier au depistat astăzi, la ora 04.37, în trafic, un bărbat, din comuna Izvoru Bârzii, în timp ce conducea un autoturism, pe DN 67, în localitatea Halânga, după ce ar fi consumat băuturi alcoolice.

Bărbatul a fost testat cu aparatul alcooltest care a indicat 0,62 mg/l alcool în aerul expirat, acesta fiind condus la spital pentru recoltarea de mostre biologice în vederea stabilirii alcoolemiei.

În cauză, a fost întocmit dosar penal, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe.

Vineri, la ora 02.45, polițiștii din cadrul Biroului Rutier au oprit, în trafic, pe strada Walter Mărăcineanu, un autoturism condus de un bărbat de 53 de ani, din Drobeta-Turnu Severin.

Conducătorul auto a refuzat testarea cu aparatul alcooltest, acesta fiind condus la spital pentru recoltarea de mostre biologice în vederea stabilirii alcoolemiei.

În cauză, a fost întocmit dosar penal, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe.

