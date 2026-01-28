Gorj: Percheziții la cabinete de medicină a muncii într-un dosar de corupție

Polițiștii și procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Jiu desfășoară, miercuri, ample percheziții în județul Gorj, la mai multe cabinete de medicină a muncii, într-un dosar ce vizează fapte de corupție.

Anchetatorii suspectează 36 de persoane de săvârșirea unor infracțiuni precum:

abuz în serviciu,

instigare la abuz în serviciu,

fals intelectual,

uz de fals.

Acțiunile se desfășoară în 41 de locații, inclusiv cabinete medicale și alte spații asociate persoanelor cercetate.

Documente medicale false pentru evitarea pedepselor

Potrivit anchetatorilor, în perioada 2022–2025, 31 de persoane ar fi obținut și folosit în mod ilegal documente medicale false, care atestau inaptitudinea de muncă, cu scopul de a se sustrage de la executarea obligației de a presta muncă neremunerată în folosul comunității, sancțiune dispusă de instanțele de judecată.

Aceste documente ar fi fost emise sau facilitate de persoane din domeniul medical, în schimbul unor foloase necuvenite, susțin surse din anchetă.

Zeci de persoane, duse la audieri

În cursul zilei, cele 36 de persoane vizate urmează să fie conduse la audieri pentru stabilirea rolului fiecăreia în acest mecanism presupus fraudulos. Cercetările sunt în desfășurare, iar anchetatorii nu exclud extinderea investigațiilor.

Autoritățile precizează că acțiunea beneficiază de sprijinul structurilor operative din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Gorj.

