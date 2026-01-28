(VIDEO) Ziua Internațională pentru Nonviolență în Școală, marcată în Dolj prin activități preventive ale polițiștilor

Polițiștii din cadrul Biroului Siguranța Școlară până pe 30 ianuarie desfășoară activități dedicate Zilei Internaționale pentru Nonviolență în Școală.

Acțiunile au loc în unități de învățământ preuniversitar din județ și urmăresc:

prevenirea violenței în mediul școlar,

a faptelor de bullying și cyberbullying,

reducerea riscului de victimizare a minorilor.

Prin prezența polițiștilor în mijlocul elevilor, se pune accent pe dialog, informare și conștientizare, elevii fiind încurajați să recunoască formele de violență și să adopte comportamente responsabile și nonviolente.

Activitățile desfășurate au ca scop:

creșterea gradului de conștientizare privind importanța siguranței în școală,

înțelegerea noțiunilor de violență școlară,

evidențierea consecințelor negative pe care acest fenomen le poate avea asupra dezvoltării psihologice a copiilor, dar și asupra climatului educațional.

Reprezentanții Poliției Dolj subliniază importanța unui mediu educațional sigur, bazat pe respect, comunicare și cooperare, în care elevii să se simtă protejați și încurajați să semnaleze orice formă de agresiune.

