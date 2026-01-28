(VIDEO) Flagrant delict într-un dosar de șantaj și camătă. 160.000 de lei primiți sub amenințări, în Târgu Jiu

Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Gorj au organizat, ieri, un flagrant delict într-un dosar complex ce vizează infracțiuni de șantaj și camătă, aflat în instrumentarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Jiu.

Ancheta vizează un bărbat de 42 de ani, din orașul Țicleni, bănuit că, în perioada 2024–2025, ar fi acordat împrumuturi cu dobândă unui tânăr de 29 de ani, din comuna Stănești. Potrivit anchetatorilor, suspectul ar fi perceput dobânzi lunare și, prin amenințări și constrângeri psihice, l-ar fi determinat pe tânăr să îi achite sume tot mai mari de bani.

În prezent, bărbatul i-ar fi solicitat victimei 150.000 de euro, reprezentând capital și dobânzi acumulate.

Totodată, din cercetările efectuate a reieșit faptul că suspectul ar fi exercitat amenințări cu acte de violență și asupra unui alt bărbat, de 39 de ani, din comuna Scoarța, pentru a-l determina să-i remită 10.000 de euro, sumă ce ar fi reprezentat un împrumut acordat în urmă cu aproximativ nouă ani.

În baza probatoriului administrat, la data de 22 ianuarie, s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale față de bărbatul de 42 de ani, pentru două infracțiuni de șantaj și una de camătă, aflate în concurs.

Flagrant în Târgu Jiu

Ieri, în urma activităților operative desfășurate în municipiul Târgu Jiu, polițiștii l-au prins în flagrant delict, în momentul în care acesta primea suma de 160.000 de lei de la tânărul de 29 de ani.

Ulterior prinderii în flagrant, a fost efectuată o percheziție domiciliară la o locuință deținută de suspect în municipiul Târgu Jiu, după care acesta a fost condus la sediul IPJ Gorj pentru continuarea cercetărilor.

Față de bărbat a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore. Acesta a fost introdus în arestul IPJ Gorj. Acesta, urmează, astăzi, să fie prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Jiu cu propuneri corespunzătoare.

În desfășurarea activităților, polițiștii au beneficiat și de sprijinul Serviciului pentru Acțiuni Speciale și al Serviciului Criminalistic Gorj.

