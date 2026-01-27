Atac de diversiune dejucat în România: cetățean columbian, trimis în judecată pentru planuri de incendiere a unor obiective strategice

Un bărbat în vârstă de 34 de ani, cetățean columbian, a fost trimis în judecată în România pentru tentativă la infracțiunea de acte de diversiune, după ce ar fi acționat la instigarea unei persoane rezidente în Federația Rusă. Potrivit anchetatorilor, acesta ar fi fost recrutat pentru a comite acte de sabotaj asupra unor obiective de importanță strategică de pe teritoriul țării noastre, fapte care ar fi pus în pericol securitatea națională.

Cercetările au fost coordonate de procurorii DIICOT – Structura Centrală, cu sprijinul Direcției de Combatere a Criminalității Organizate și al Serviciului Român de Informații. Din probatoriul administrat a rezultat că persoana respectivă ar fi făcut parte dintr-o rețea mai largă, conectată la aceiași organizatori care ar fi orchestrat acțiuni similare și în alte state europene.

Echipă comună de anchetă cu mai multe state europene

La inițiativa României, sub egida EUROJUST, în luna martie 2025 a fost constituită o echipă comună de anchetă împreună cu autoritățile din Cehia, Polonia și Lituania. Ancheta a relevat că persoanele implicate ar fi utilizat aceleași metode și ar fi acționat pentru un obiectiv comun.

În urma cooperării internaționale, în luna iunie 2025, Tribunalul Municipal din Praga a condamnat la opt ani de închisoare un alt cetățean columbian care, la 6 iunie 2024, ar fi incendiat mai multe autobuze într-un garaj din capitala Cehiei. Totodată, în luna ianuarie 2026, autoritățile judiciare din Lituania au trimis în judecată șase persoane acuzate de constituirea unui grup terorist organizat, finanțarea unor activități teroriste și două tentative de atac terorist.

Misiune de recunoaștere în județul Ilfov

Potrivit anchetatorilor români, la 31 iulie 2024, polițiștii s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul că cetățeanul columbian ar fi intrat în România cu intenția de a comite acte de diversiune. În perioada 28–30 iulie 2024, acesta s-ar fi deplasat în județul Ilfov pentru a efectua recunoașterea unor obiective vizate, respectiv un depozit de deșeuri reciclabile, două sonde de extracție a petrolului și o stație de reglare și măsurare a gazelor naturale.

Bărbatul ar fi identificat căile de acces și retragere, ar fi realizat fotografii și filmări și ar fi documentat modalități de producere a unor incendii sau explozii. De asemenea, anchetatorii au stabilit că acesta efectuase stagiu militar în forțele armate columbiene, fiind instruit în activități de cercetare și culegere de informații.

Plan dejucat înainte de punerea în aplicare

Conform DIICOT, intenția acestuia era de a distruge obiectivele prin incendiere sau explozie, folosind substanțe și materiale accesibile pe piața liberă. Dacă planul ar fi fost dus la capăt, ar fi generat un puternic sentiment de insecuritate în rândul populației și ar fi afectat grav infrastructura industrială.

„Acțiunile acestuia aveau aptitudinea de a pune în pericol securitatea națională și de a produce o stare de panică și neîncredere în capacitatea autorităților de a proteja cetățenii”, arată procurorii.

Planul infracțional nu a fost finalizat datorită intervenției rapide a polițiștilor, cu sprijinul specializat al Serviciului Român de Informații.

