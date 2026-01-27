Rețea de trafic de canabis destructurată. Droguri aduse din Spania prin curierat

Polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Vrancea, împreună cu procurorii DIICOT – Biroul Teritorial Vrancea, au documentat activitatea infracțională a cinci persoane, cu vârste cuprinse între 20 și 37 de ani, cercetate pentru trafic internațional de droguri de risc și trafic de droguri de risc.

1 de 12

Din anchetă a reieșit că, în perioada iunie 2025 – ianuarie 2026, două dintre persoane, de 36 și 37 de ani, ar fi procurat direct din Spania diferite cantități de canabis, destinate comercializării în România. Drogurile erau expediate în țară prin intermediul unor firme de curierat.

15 kilograme de canabis, găsite într-un autoturism

Ieri, unul dintre suspecți, în vârstă de 36 de ani, a fost prins în flagrant delict, în timp ce transporta, într-un autoturism, două colete ce conțineau aproximativ 15 kilograme de canabis.

Probatoriul administrat a arătat că aceștia reprezentau sursa de aprovizionare pentru o altă persoană, de 37 de ani, care ar fi comercializat droguri în mod repetat, inclusiv împreună cu un tânăr de 20 de ani.

Totodată, cercetările au mai relevat că o altă persoană, de 21 de ani, ar fi deținut și vândut canabis în mod repetat, în perioada 2022 – decembrie 2025.

Percheziții în Vrancea și București

O parte dintre droguri a fost indisponibilizată pe parcursul urmăririi penale. La data de 26 ianuarie 2026, polițiștii au efectuat 12 percheziții domiciliare în județul Vrancea și în municipiul București.

În urma acestora au fost descoperite și ridicate:

– aproximativ 1 kilogram de substanță cristalină,

– 30 de grame de amfetamină,

– recipiente cu urme de fragmente vegetale,

– grindere, cântare electronice,

– țigarete și resturi de țigarete artizanale,

– instrumente pentru consumul de droguri,

– sume de bani în lei, euro și dolari,

– precum și alte mijloace de probă.

De asemenea, a fost instituit sechestru asigurător asupra unui autoturism.

Patru persoane reținute, una sub control judiciar

La data de 26 ianuarie 2026, procurorii DIICOT Vrancea au dispus reținerea a patru persoane și măsura controlului judiciar față de o a cincea persoană.

Astăzi, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Vrancea a fost sesizat cu propunerea de arestare preventivă pentru 30 de zile a persoanelor reținute.

Acțiunea a beneficiat de sprijinul :

polițiștilor brigăzilor de combatere a criminalității organizate București și Galați,

Brigăzii Rutiere București,

Inspectoratului de Poliție Județean Vrancea,

jandarmilor din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Vrancea.

Citește și: (VIDEO) Oscar 2026: „Sinners” doboară recordul, Chalamet, Stone și multe premiere în nominalizările pentru Premiile Academiei