(VIDEO) Oscar 2026: „Sinners” doboară recordul, Chalamet, Stone și multe premiere în nominalizările pentru Premiile Academiei

Nominalizările pentru 98th Academy Awards – Premiile Oscar 2026 – au fost anunțate joi, într‑un moment care confirmă forța creativă a cinematografiei contemporane și diversitatea poveștilor apreciate la nivel global.

Michael B. Jordan în „Păcătoșii”

Actul central al listei de nominalizări îl reprezintă filmul „Sinners”, un thriller horror regizat de Ryan Coogler, care a obținut 16 nominalizări, un nou record absolut în istoria Oscarurilor. Până acum, recordul de 14 aparținea unor titluri legendare precum Titanic, La La Land și All About Eve. Nominalizările includ Best Picture, Best Director, Best Original Screenplay și categorii tehnice multiple, iar actorul Michael B. Jordan a primit prima sa nominalizare la Best Actor pentru rolul din film.

Filmul condus de Coogler este urmat îndeaproape de „One Battle After Another”, cu 13 nominalizări, inclusiv pentru rolurile lui Leonardo DiCaprio, Teyana Taylor și Benicio Del Toro. Alte producții cu impact major în această ediție sunt „Marty Supreme”, „Frankenstein” și „Sentimental Value”, fiecare cu numeroase noduri, potrivit CNN.

🎬 Filme și actori remarcați

Printre titlurile nominalizate la Best Picture se numără:

Bugonia

F1

Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme

One Battle After Another

The Secret Agent

Sentimental Value

Sinners

Train Dreams

În secțiunea Best Director, regizori de prim rang sunt nominalizați, inclusiv Chloé Zhao (Hamnet), Paul Thomas Anderson (One Battle After Another) și Joachim Trier (Sentimental Value).

Timothée Chalamet în „Marty Supreme”

Lista actorilor și actrițelor care aspiră la statuetele din 2026 reflectă atât talente consacrate, cât și nume care își consolidează locul în istoria premiilor. Printre acestea se numără:

Timothée Chalamet („Marty Supreme”)

(„Marty Supreme”) Leonardo DiCaprio („One Battle After Another”)

(„One Battle After Another”) Ethan Hawke („Blue Moon”)

(„Blue Moon”) Jessie Buckley („Hamnet”)

(„Hamnet”) Emma Stone („Bugonia”)

Emma Stone, Aidan Delbis și Jesse Plemons în „Bugonia”

Performanțe remarcabile apar și în categoriile de sprijin, unde actori precum Elle Fanning, Wunmi Mosaku și Delroy Lindo se luptă pentru premiile Best Supporting Actress și Best Supporting Actor.

🌍 Premieră și diversitate

Jessie Buckley in „Hamnet.”

Oscars 2026 marchează și un pas spre recunoașterea globală a filmelor și artiștilor internaționali, cu titluri precum Sentimental Value (Norvegia), The Secret Agent (Brazilia) sau It Was Just an Accident (Franța) nominalizate în categoriile principale.

Wagner Moura în „Agentul secret”

De asemenea, premiile includ pentru prima dată o categorie nouă, Best Achievement in Casting, ce reflectă evoluția industriei şi importanţa alegerii distribuţiei pentru succesul unei producţii.

Ceremonia Oscar 2026 este programată pe 15 martie 2026, la Dolby Theatre din Los Angeles, și va fi găzduită pentru al doilea an consecutiv de Conan O’Brien, cu transmisie live pe ABC și streaming pe Hulu.

