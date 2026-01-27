(VIDEO) UE și India încheie „mama tuturor acordurilor” comerciale

India și Uniunea Europeană (UE) au semnat un pact comercial istoric, denumit de premierul indian Narendra Modi „mama tuturor acordurilor”, după 20 de ani de negocieri. Acordul vizează crearea unei piețe comune pentru două miliarde de oameni și se estimează că va reduce sau elimina tarifele vamale pentru aproape 97% din exporturile europene, economisind anual până la 4 miliarde de euro.

„Acest acord va aduce numeroase oportunități pentru cei 1,4 miliarde de locuitori ai Indiei și pentru cetățenii UE”, a declarat Modi, subliniind că pactul reprezintă aproximativ 25% din PIB-ul global și o treime din comerțul mondial.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a numit acordul „istoric”, afirmând că a fost creată o zonă de liber schimb pentru două miliarde de oameni, care va aduce beneficii ambelor părți. Oficialii UE au subliniat că este cel mai ambițios acord semnat vreodată de India, oferind avantajul primului venit pentru companiile europene.

Ce include acordul:

Automobile și vinuri: tarifele vor fi reduse progresiv, de la 110% la 10% pentru mașini și de la 150% la 20% pentru vinuri;

Alimente procesate: tarifele pentru produse precum paste și ciocolată vor fi eliminate;

Servicii: companiile europene vor avea acces privilegiat la piața indiană a serviciilor financiare și transport maritim;

Exporturi indiene: sectoarele textile, pietre prețioase, bijuterii, articole din piele și servicii vor beneficia de acces sporit în UE.

În 2024, comerțul bilateral cu mărfuri a atins 120 de miliarde de euro, cu o creștere de aproape 90% față de acum un deceniu. Acordul include și facilitarea mobilității pentru lucrători sezonieri, studenți, cercetători și profesioniști cu înaltă calificare, precum și cooperare în domeniul securității și apărării.

Modi și von der Leyen au subliniat că acordul reprezintă o alegere clară pentru parteneriat strategic, dialog și deschidere, într-o lume afectată de tensiuni comerciale și politice.

