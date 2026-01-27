(VIDEO) Doi tineri reținuți pentru furt de materiale de construcții în Craiova

Polițiștii din cadrul Secției 5 Craiova au reținut pentru 24 de ore doi tineri de 18 și 21 de ani, din județul Dolj. Aceștia sunt cercetați sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt calificat.

În noaptea de 25 spre 26 ianuarie, polițiștii au fost sesizați că persoane necunoscute, folosindu-se de un autoturism, sustrag materiale de construcții de pe un șantier aflat în lucru pe strada Pașcani din municipiul Craiova.

La fața locului s-au deplasat polițiștii, iar la scurt timp, pe strada Amaradia, a fost identificat autoturismul implicat. În interiorul acestuia au fost găsiți cei doi tineri, din localitățile Teasc și Băilești. În mașină au fost găsite și 23 de baxuri de vată bazaltică destinate anvelopării blocurilor de pe strada Pașcani.

În urma cercetărilor și a probatoriului administrat cei doi tineri au fost reținuți pentru 24 de ore. Ei au fost introduși în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Dolj.

Ulterior, aceștia au fost prezentați Parchetului, care a dispus măsura controlului judiciar pentru 60 de zile.

