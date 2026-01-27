7.3 C
Craiova
marți, 27 ianuarie, 2026
ABONEAZĂ-TE
type here...
Știri de ultima orăLocalDoljUMF Craiova, premieră națională: primul centru de radiologie certificat Green ID

UMF Craiova, premieră națională: primul centru de radiologie certificat Green ID

De Mariana BUTNARIU
Centrul de Imagistică al UMF Craiova, recunoscut de Societatea Europeană de Radiologie
Centrul de Imagistică al UMF Craiova, recunoscut de Societatea Europeană de Radiologie

Centrul de Imagistică al Universității de Medicină și Farmacie din Craiova a obținut certificarea Green ID. Devine astfel primul centru de radiologie din România recunoscut de Societatea Europeană de Radiologie (ESR) pentru practicile sale sustenabile.

Inițiativa Green ID susține integrarea principiilor de radiologie verde în activitatea curentă a departamentelor de imagistică, recunoscând implementarea concretă a practicilor sustenabile: de la eficiența energetică și optimizarea resurselor, până la reducerea impactului asupra mediului și responsabilitatea față de comunitate.

Procesul de evaluare al ESR este riguros și transparent, oferind un ghid clar și etapizat pentru adoptarea standardelor de bună practică. Certificarea reflectă faptul că sustenabilitatea poate fi aplicată eficient în radiologie, indiferent de dimensiunea sau profilul unui departament.

Certificarea Green ID, valabilă trei ani, reflectă angajamentul concret față de mediu
Certificarea Green ID, valabilă trei ani, reflectă angajamentul concret față de mediu

Certificarea Green ID evaluează nouă domenii-cheie, inclusiv educația în sustenabilitate, eficiența energetică, managementul deșeurilor, utilizarea responsabilă a resurselor, achizițiile și guvernanța. Trei criterii sunt obligatorii: educația în domeniul sustenabilității, existența unui grup de lucru dedicat și managementul consumului de energie.

Certificatul, valabil trei ani, reprezintă un angajament real, măsurabil și verificabil pentru radiologia sustenabilă și confirmă că departamentul UMF Craiova este un model de integrare a grijii pentru pacienți și responsabilității față de mediu.

Citește și: (VIDEO) Dolj: Bărbat reținut pentru furt de țigări dintr-un magazin din Maglavit

ȘTIRI VIDEO GdS

Ultimele stiri

Toate

ȘTIRI GdS

REDACȚIA

PARTENERI

LEGATURI

UTILE

DESPRE NOI

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

Contactați-ne: [email protected]

URMAȚI-NE

© MEDIA SUD EUROPA SA