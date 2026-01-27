UMF Craiova, premieră națională: primul centru de radiologie certificat Green ID

Centrul de Imagistică al Universității de Medicină și Farmacie din Craiova a obținut certificarea Green ID. Devine astfel primul centru de radiologie din România recunoscut de Societatea Europeană de Radiologie (ESR) pentru practicile sale sustenabile.

Inițiativa Green ID susține integrarea principiilor de radiologie verde în activitatea curentă a departamentelor de imagistică, recunoscând implementarea concretă a practicilor sustenabile: de la eficiența energetică și optimizarea resurselor, până la reducerea impactului asupra mediului și responsabilitatea față de comunitate.

Procesul de evaluare al ESR este riguros și transparent, oferind un ghid clar și etapizat pentru adoptarea standardelor de bună practică. Certificarea reflectă faptul că sustenabilitatea poate fi aplicată eficient în radiologie, indiferent de dimensiunea sau profilul unui departament.

Certificarea Green ID, valabilă trei ani, reflectă angajamentul concret față de mediu

Certificarea Green ID evaluează nouă domenii-cheie, inclusiv educația în sustenabilitate, eficiența energetică, managementul deșeurilor, utilizarea responsabilă a resurselor, achizițiile și guvernanța. Trei criterii sunt obligatorii: educația în domeniul sustenabilității, existența unui grup de lucru dedicat și managementul consumului de energie.

Certificatul, valabil trei ani, reprezintă un angajament real, măsurabil și verificabil pentru radiologia sustenabilă și confirmă că departamentul UMF Craiova este un model de integrare a grijii pentru pacienți și responsabilității față de mediu.

