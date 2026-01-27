(VIDEO) Dolj: Bărbat reținut pentru furt de țigări dintr-un magazin din Maglavit

Polițiștii din Cetate au reținut, ieri, pentru 24 de ore un bărbat de 39 de ani, din comuna Maglavit, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt calificat.

Pe 16 ianuarie, polițiștii au fost sesizați de o femeie de 36 de ani, din aceeași localitate, că în noaptea de 15 spre 16 ianuarie, persoane necunoscute au pătruns în incinta magazinului pe care îl deține și au sustras țigări.

În urma cercetărilor, polițiștii l-au identificat pe bărbatul de 39 de ani. Acesta, prin forțarea ușii de acces, ar fi sustras 122 de pachete de țigări. Prejudiciu cauzat a fost de aproximativ 3.600 de lei.

Cel în cauză a fost condus la audieri. În baza probatoriului administrat a fost introdus în arestul Inspectoratului de Poliție Județean Dolj.

În cursul acestei zile, bărbatul a fost prezentat Parchetului cu propunere de arestare preventivă.

