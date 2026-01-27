(VIDEO) UPDATE – Dolj: Accident pe DC 65 C, la ieșirea din Picăturile. Sunt cinci răniți

UPDATE: Un bărbat de 57 de ani, din comuna Dobrețu, județul Olt, conducea un autoturism pe DN 65 C, în afara localității Picăturile, din direcția Craiova către Bulzeşti. Din cauze ce urmează a fi stabilite în urma cercetărilor, ar fi pătruns pe sensul opus de mers. A intrat în coliziune cu o autoutilitară condusă către Craiova, de un bărbat de 32 de ani, din Râmnicu Sărat, județul Buzău.

Din impact, autoturismul fost proiect într-un autoturism, condus în spatele autoutilitarei, de o femeie de 36 de ani, din Bălcești, județul Vâlcea.

În urma evenimentului rutier, din păcate, bărbatul de 57 de ani a decedat.

De asemenea, conducătoarea auto de 36 de ani și o femeie de 31 de ani, pasageră în autoturismul condus de aceasta, precum și un bărbat de 43 de ani și o femeie de 35 de ani, pasageri în autoturismul condus de bărbatul de 57 de ani, au necesitat îngrijiri medicale, fiind transportați la spital, conștienți și cooperanți.

Conducătorii auto de 32 și 36 de ani au fost testați cu aparatul alcooltest, rezultatele fiind negative.

Cercetări la fața locului

Traficul rutier pe DC 65 C, în afara localității Picăturile, este blocat, în acest moment, din cauza unui accident în care au fost implicate două autoturisme și un TIR.

La fața locului intervin pompierii doljeni cu mai multe echipaje de prim ajutor și un echipaj de descarcerare. În urma impactului au rezultat cinci victime, dintre care:

o persoană încarcerată și inconștientă, căreia i se aplică manevre de resuscitare de către echipajele medicale;

patru persoane transportate la spital pentru îngrijiri medicale.

Polițiștii rutieri se află la fața locului pentru a efectua cercetările și a fluidiza circulația.

Șoferilor li se recomandă să manifeste atenție și prudență și să respecte indicațiile polițiștilor pentru siguranța lor și a celorlalți participanți la trafic.

