Traficant de cocaină, prins în flagrant la Craiova. DIICOT cere arestarea preventivă

Aproape 100 de grame de droguri de mare risc au fost descoperite la domiciliul unui bărbat de 30 de ani, cercetat pentru trafic intern de cocaină.

Polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Craiova, împreună cu procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Craiova, au documentat activitatea infracțională a unui bărbat, de 30 de ani, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de trafic intern de droguri de mare risc, în formă continuată.

Potrivit anchetatorilor, în perioada ianuarie 2025 – ianuarie 2026, bărbatul ar fi procurat, deținut, depozitat și comercializat droguri de mare risc (cocaină), în baza aceleiași rezoluții infracționale.

La data de 22 ianuarie 2026, acesta a fost prins în flagrant delict, imediat după ce ar fi vândut 10 doze de cocaină, pentru suma de 3.500 de lei.

Ulterior, oamenii legii au pus în aplicare un mandat de percheziție domiciliară la locuința suspectului. În urma percheziției, au fost descoperite și ridicate aproximativ 95 de grame de cocaină, un cântar electronic de precizie, obiecte purtând urme de substanță, sume de bani în lei, euro și lire sterline, un pistol cu aer comprimat, precum și alte mijloace de probă relevante pentru cauză.

În aceeași zi, procurorii DIICOT Craiova au dispus reținerea bărbatului pentru 24 de ore, iar astăzi a fost sesizat judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Dolj cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.

Pe parcursul întregului proces penal, persoana cercetată beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție, au precizat anchetatorii.

