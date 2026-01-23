Înmormântarea lui Valentino: Hollywood-ul și lumea modei și-au luat rămas bun de la „Ultimul Împărat” al eleganței

Lumea modei și a cinematografiei internaționale s-a reunit astăzi la Roma pentru a-i aduce un ultim omagiu legendarului creator de modă italian Valentino Garavani, o figură emblematică a eleganței și rafinamentului absolut.

Purtătorii poartă sicriul lui Valentino Gavarani pentru a intra în Bazilica Santa Maria degli Angeli e dei Martiri pentru ceremonia de înmormântare

Începând de miercuri, sicriul lui Valentino a fost depus la PM23, spațiul expozițional de artă și cultură inaugurat în 2025 de Fondazione Valentino Garavani. Acolo, într-un decor sobru, cu pereți văruiți și sub un candelabru opulent împodobit cu flori albe, admiratori și apropiați au avut posibilitatea să-și ia rămas bun. Astăzi, sicriul a fost transportat la Bazilica Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, impresionanta biserică proiectată de Michelangelo în secolul al XVI-lea, unde a avut loc ceremonia funerară.

O ceremonie între artă, istorie și glamour

Deși slujba a fost deschisă publicului, în rândul participanților s-au aflat numeroase personalități ale industriei modei și vedete care au purtat, de-a lungul timpului, creațiile lui Valentino pe covorul roșu. Printre acestea s-au numărat Anne Hathaway și Olivia Palermo, dar și mari nume ale modei contemporane.

Giancarlo Giammetti, cofondatorul Valentino și partener de lungă durată al designerului, sosește la ceremonia funerară

Alessandro Michele, actualul director de creație al casei Valentino, a sosit îmbrăcat în tonuri închise, în timp ce Donatella Versace a purtat o rochie neagră, mulată, cu mâneci sculpturale. Pierpaolo Piccioli, care a condus direcția creativă a brandului între 2008 și 2024, a fost văzut intrând în biserică alături de François-Henri Pinault, președintele grupului Kering.

Printre cei prezenți s-au aflat și Maria Grazia Chiuri (Fendi, fost director de creație Dior), designerul american Tom Ford, jurnalista de modă Suzy Menkes și legendara Anna Wintour, recunoscută pentru stilul său inconfundabil, completat de colierele sale statement. Chiar și pelerinele purtate de garda Carabinieri au fost create special de Giorgio Armani — un detaliu perfect potrivit pentru un om care a definit glamourul absolut.

Roșul Valentino, ultimul simbol

Valentino Garavani a fost creatorul rochiilor visului suprem. Extravagante, sofisticate și profund feminine, creațiile sale au devenit simboluri ale covorului roșu. Sophia Loren, Jessica Lange, Julia Roberts și Cate Blanchett au câștigat toate premiile Oscar purtând rochii Valentino, transformând casa de modă într-un talisman neoficial al succesului.

Sfârșitul unei epoci în modă

Odată cu dispariția lui Valentino Garavani, moda pierde unul dintre ultimii mari creatori ai glamourului clasic, potrivit CNN.

„Știu ce își doresc femeile. Vor să fie frumoase”, declara Valentino într-un interviu celebru. Odată cu dispariția sa, industria modei pierde unul dintre ultimele mari bastioane ale unei epoci în care frumusețea pură era esența stilului.

În dimineața înmormântării, un flux continuu de coroane albe a fost adus în interiorul bazilicii. Oamenii au așteptat la rând, unii îmbrăcați în roșul Valentino, culoarea-simbol a creatorului. Un fan a ridicat un poster simplu, negru, cu mesajul:

„La revedere, Valentino. Ultimul Împărat al modei.”

Citește și: (VIDEO) 11 cetățeni din Maroc, depistați ascunși într-o autoutilitară la Calafat