(VIDEO) 11 cetățeni din Maroc, depistați ascunși într-o autoutilitară la Calafat

Polițiștii de frontieră din Calafat, în cooperare cu autoritățile de frontieră bulgare, au depistat 11 cetățeni străini ascunși într-o autoutilitară.

Incidentul a avut loc azi noapte, în parcarea din apropierea Stației de Taxare a Podului Calafat–Vidin, pe sensul de mers Bulgaria–România. În baza analizei de risc, polițiștii de frontieră români și bulgari au selectat pentru control o autoutilitară înmatriculată în Cehia, condusă de un cetățean ucrainean.

Potrivit documentelor de transport, autovehiculul transporta paleți cu materiale plastice, pe ruta Bulgaria–Ungaria, având aplicat un sigiliu de către firma transportatoare.

În urma verificărilor efectuate cu sonda CO₂, care măsoară nivelul de dioxid de carbon din compartimentul de marfă, polițiștii au constatat o creștere anormală a nivelului de gaze. Ca urmare, sigiliul a fost rupt, iar compartimentul de marfă a fost deschis.

În interior au fost descoperite 11 persoane, care au declarat că sunt cetățeni marocani, având asupra lor cărți de înregistrare pentru refugiați, eliberate de autoritățile bulgare.

În cadrul audierilor, șoferul autoutilitarei a declarat că ar fi primit 300 de euro de la o persoană de cetățenie ucraineană, pentru a transporta migranții din Sofia (Bulgaria) către Ungaria. La rândul lor, cetățenii marocani au declarat că au plătit 3.000 de euro fiecare aceleiași persoane, pentru a fi ajutați să ajungă în Ungaria.

Persoanele depistate, șoferul și autoutilitara au fost preluate de autoritățile bulgare, în vederea continuării cercetărilor, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor prevăzute de legislația în vigoare.

