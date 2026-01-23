Downing Street: Trump „a greșit” când a spus că trupele NATO au evitat linia frontului în Afganistan

🇬🇧 Comentariile președintelui SUA stârnesc indignare în rândul veteranilor și politicienilor britanici



Downing Street a afirmat că Donald Trump a greșit atunci când a susținut că trupele NATO au stat „puțin departe de linia frontului” în timpul războiului din Afganistan. Comentariile președintelui SUA au stârnit furie atât printre veterani, cât și în rândul politicienilor britanici.

Al Carns, ministrul britanic al forțelor armate și fost membru al Marinei Regale, a declarat că remarcile lui Trump sunt „absolut ridicole” și „o adevărată rușine”. Liderul Partidului Conservator, Kemi Badenoch, le-a numit „prostii pur și simplu”.

Veteranii britanici au reacționat cu indignare. Caporalul Andy Reid, care a servit în Afganistan, a spus pentru BBC că afirmația președintelui este „foarte lipsită de respect”, adăugând că durerea fizică și mentală din urma conflictului persistă zilnic. Ben McBean, veteran care și-a pierdut două membre, a comentat pe rețelele de socializare: „În timp ce încerc să păstrez totul sub control pentru familia mea, este înfuriant să aud asta ieșind din gura lui Donald Trump.”

Marea Britanie s-a numărat printre aliații SUA care s-au alăturat operațiunilor din Afganistan după atacurile din 11 septembrie 2001, invocând Articolul 5 al NATO. 457 de soldați britanici au murit în aproape 20 de ani de conflict, majoritatea în provincia Helmand, zona cu cele mai grele lupte. Aliați precum Canada, Danemarca și Estonia au fost, de asemenea, în primele linii.

Departe de a sta „departe de linia frontului”, trupele britanice și canadiene au fost plasate în cele mai periculoase provincii, în timp ce aliații NATO au rămas în Afganistan chiar și după ce SUA și-au mutat atenția către războiul din Irak.

Comentariile lui Trump au fost considerate insultătoare și inexacte, evidențiind lipsa de recunoaștere a sacrificiilor aliate în războiul din Afganistan, potrivit BBC.

Citește și: Alertă meteo în SUA: rafală arctică aduce zăpadă de peste 30 cm și „aer rece care pune viața în pericol”