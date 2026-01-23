Alertă meteo în SUA: rafală arctică aduce zăpadă de peste 30 cm și „aer rece care pune viața în pericol”

❄️ 30 de state, inclusiv zone urbane importante, se confruntă cu temperaturi extrem de scăzute, ninsori și ploi înghețate



O rafală puternică de aer rece din Arctica se așteaptă să măture o mare parte a Statelor Unite în următoarele zile, aducând zăpadă, gheață și temperaturi extrem de scăzute pentru aproximativ 160 de milioane de oameni din 30 de state. În anumite regiuni, stratul de zăpadă ar putea depăși 30 cm până la sfârșitul weekendului, potrivit Serviciului Național de Meteorologie (NWS).

Meteorologii avertizează că valul de frig, descris ca „aer rece care pune viața în pericol”, se va deplasa lent dinspre Câmpiile Înalte și Munții Stâncoși către est, afectând zone dens populate precum Memphis, Nashville, Washington DC, Baltimore, Philadelphia și New York. Temperaturile ar putea scădea mult sub zero în anumite regiuni, iar temperaturile de vânt pot coborî sub -46°C în Câmpiile de Nord, crescând riscul de hipotermie și degerături.

În sudul Statelor Unite, se estimează apariția ploii înghețate, care pot acoperi copacii cu gheață, provocând căderi și întreruperi de curent. De asemenea, furtunile ar putea provoca inundații locale în zonele joase, potrivit BBC.

Și în Canada regiunile estice și atlantice se vor confrunta cu temperaturi de îngheț

Serviciile de transport și aeroporturile au avertizat călătorii să fie pregătiți pentru întârzieri și anulări, iar unele companii aeriene oferă posibilitatea de schimbare a zborurilor fără taxe suplimentare.

Statele afectate, inclusiv Texas, New Mexico, Arkansas, Georgia, Carolina de Nord și Carolina de Sud, au declarat stare de urgență, mobilizând autoritățile și trupele Gărzii Naționale pentru a interveni rapid. Autoritățile din Texas fac pregătiri speciale după experiența furtunii de iarnă din 2021, care a provocat pene masive de curent și înghețarea țevilor.

Meteorologii canadieni avertizează că și în Canada regiunile estice și atlantice se vor confrunta cu temperaturi de îngheț și ninsori, însă impactul exact asupra traficului și infrastructurii este încă dificil de estimat.

Se așteaptă ca temperaturile scăzute și condițiile de iarnă severă să persiste și săptămâna viitoare, afectând mobilitatea și siguranța locuitorilor din mare parte a SUA.

