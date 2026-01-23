TikTok se separă de afacerile globale: aplicația americană va funcționa independent

📱 Acordul permite TikTok să continue să opereze în SUA, cu algoritmul recalificat și datele securizate



TikTok a încheiat o tranzacție majoră care va permite aplicației de videoclipuri scurte să continue să funcționeze în Statele Unite, după ani de dispute între Washington și Beijing privind securitatea națională și proprietatea algoritmului său de recomandare.

Platforma urma să fie interzisă în SUA în ianuarie 2025 dacă proprietarul său chinez, ByteDance, nu ar fi vândut operațiunile americane investitorilor locali. În cele din urmă, printr-un acord recent, o nouă companie mixtă americană, numită TikTok USDS Joint Venture LLC, va securiza datele, aplicațiile și algoritmii utilizatorilor din SUA prin măsuri stricte de confidențialitate și securitate cibernetică.

Cum va funcționa TikTok în SUA

Noua entitate va fi independentă, guvernată de un consiliu de administrație majoritar american format din șapte membri. Directorul executiv va fi Adam Presser, fost angajat WarnerMedia.

Există trei investitori principali, fiecare deținând 15% din companie:

Oracle , responsabil pentru securizarea datelor și recalificarea algoritmului;

, responsabil pentru securizarea datelor și recalificarea algoritmului; Silver Lake , firmă americană de investiții în tehnologie;

, firmă americană de investiții în tehnologie; MGX, investitor emiratez în tehnologie și AI.

ByteDance va păstra 19,9%, iar restul de 35,1% va fi deținut de grupuri private, inclusiv biroul de familie al directorului Michael Dell și Vastmere Strategic Investments.

Algoritmul „secret” și impactul asupra utilizatorilor

În centrul disputei se află algoritmul de recomandare, considerat „sosul secret” al TikTok, potrivit BBC. Conform acordului, acesta va fi reinstruit exclusiv pe baza datelor utilizatorilor din SUA, securizat în cloud-ul Oracle, conform reglementărilor americane.

Experții anticipează că schimbarea ar putea afecta experiența utilizatorilor, producând o aplicație mai lentă și mai simplă, cu recomandări de conținut posibil mai puțin eficiente decât versiunea globală.

Contextul legal și politic

Disputa asupra TikTok a început în timpul mandatului lui Donald Trump și a continuat sub administrația Joe Biden, pe fondul temerilor că guvernul chinez ar putea avea acces la datele americanilor. În 2024, Biden a semnat legea care impunea ByteDance să vândă operațiunile sau să se confrunte cu interdicția în SUA.

Acordul final a fost sprijinit de Trump și a implicat investitori americani și globali, asigurând funcționarea aplicației în SUA și păstrarea datelor utilizatorilor în mediu securizat.

