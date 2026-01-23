Bărbat prins băut la volan și fără permis, în municipiul Slatina

4 C
Craiova
vineri, 23 ianuarie, 2026
De Mariana BUTNARIU
🚔 Polițiștii IPJ Olt au întocmit dosar penal pentru conducere sub influența alcoolului și fără permis


Polițiștii olteni au desfășurat acțiuni pe raza județului pentru asigurarea unui climat de ordine și siguranță publică și pentru creșterea gradului de siguranță rutieră.

Aseară, polițiștii de la Rutieră au oprit pentru control un autoturism care circula pe strada Drăgănești, condus de un bărbat de 44 de ani, din municipiu.

Verificările în bazele de date ale Poliției Române au arătat că bărbatul nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

Acesta a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul indicând o valoare de 0,82 mg/l alcool pur în aerul expirat, depășind limita legală.

În cauză, polițiștii au întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunilor de:

  • conducerea unui vehicul fără permis de conducere,
  • conducerea unui vehicul sub influența alcoolului.

Cercetările sunt continuate sub supravegherea unității de parchet competente.

Polițiștii precizează că activitățile de prevenire și control rutier vor continua și în perioada următoare, pentru protejarea vieții și integrității participanților la trafic și pentru prevenirea faptelor antisociale.

